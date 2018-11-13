«М.Видео-Эльдорадо»: любители игр онлайн-торговля помогают компьютерной технике выйти из кризиса

Группа «М.Видео-Эльдорадо», одна из крупнейших российских розничных компаний на рынке электроники и бытовой техники, входящая в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева, подводит итоги развития розничного рынка компьютерной техники за девять месяцев 2018 г. Объем сегмента, включающего ноутбуки, стационарные компьютеры, моноблоки, мониторы и устройства печати, в денежном выражении увеличился до 102 млрд руб., тем самым достигнув уровня 2014 г.

По оценке «М.Видео» и «Эльдорадо», рынок компьютерного оборудования продемонстрировал положительную динамику в январе-сентябре 2018 г. и составил около 102 млрд рублей и порядка 4,6 млн штук, что выше на 20% и 13%, чем годом ранее. В денежном выражении объем продаж категории достиг показателей 2014 года, однако в штуках уровень спроса отстает от докризисного примерно в 1,5 раза. Позитивная динамика связана с эффектом отложенного спроса, при этом изменилась его структура — устаревшую технику меняют на более производительную, функциональную и, как следствие, дорогостоящую. Другими драйверами категории стали интенсивный рост игровой компьютерной техники и кредитные предложения.

«По прошествии 5-6 лет, после пика продаж компьютерной техники, российские потребители начали активную замену оборудования. Несмотря на ослабление рубля, мы видим рост покупательской способности. Увеличивается средняя стоимость устройств, поскольку спрос смещается в сторону более мощных и функциональных продуктов. Покупатели в большинстве случаев не экономят на покупке, осознавая, что совершают долгосрочное вложение. Активно растет игровой сегмент, как в мобильных компьютерах, так и в аксессуарах. Рассрочка как один из форматов платежей, в том числе, и при заказе онлайн, делает любые новинки доступными», — отметил руководитель направления «Домашний офис» группы «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Помозов.

В наиболее массовом сегменте компьютерного рынка с точки зрения штучных продаж — ноутбуках — продолжается рост благодаря увеличению продаж мощных машин из верхнего ценового сегмента от 40 тыс. руб. с диагональю от 15 дюймов и игровых лэптопов. Из производителей наиболее востребованными оказались ноутбуки Lenovo, а компания Apple заняла рекордную для себя долю, увеличив продажи практически в два раза. Рынок ноутбуков по итогам января-сентября 2018 г. составил 2 млн штук и 68 млрд руб., что, на 14% и 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В «М.Видео-Эльдорадо» позитивная динамика превысила рыночные показатели, продажи выросли на 18% в штуках и 30% в деньгах. Драйвером роста категории стали онлайн-продажи: минимум каждый четвертый ноутбук покупают онлайн. Более того, именно ноутбуки – самая покупаемая через интернет цифровая техника.

Спрос на настольные компьютеры увеличился на 16% в денежном выражении и 11% в штучном до 470 тыс. устройств и 14,5 млрд руб. Среди форм-факторов наиболее популярными оказались моноблоки, продажи которых росли быстрее, чем в среднем по категории: +35% в деньгах и +28% в штуках. Их позитивной динамике способствует спрос на устройства от 22 дюймов и модели из верхнего ценового сегмента стоимостью более 50 тыс. руб.

Рынок мониторов продолжает восстановление после рецессии и начинает активный рост. На российском рынке за девять месяцев текущего года продано 880 тыс. устройств стоимостью более 8,6 млрд руб., что превышает показатели прошлого года соответственно на 13% и 22%. Потребители меняют устаревшие устройства в соответствии с последними технологическими трендами, при этом спрос смещается в сторону более дорогих моделей от 24 дюймов стоимостью более 15 тыс. руб. Онлайн-продажи год к году растут еще более высокими темпами, чем традиционные: +32% в деньгах и +26% в штуках.

Сегмент устройств печати продолжает стабилизироваться, а в деньгах спрос на струйные принтеры и МФУ даже превысил показатели 2013-2014 гг. Так, рынок струйных МФУ вырос на 16% до 2,7 млрд руб., в натуральном выражении составил 390 тыс., что на 11% больше, чем за три квартала 2017 г. Позитивной динамика удалось достигнуть во многом за счет устройств с системой непрерывной подачи чернил с возможностью цветной печати. Покупатели все чаще выбирают модели из среднего ценового сегмента стоимостью от 8 тыс. до 14 тыс. руб., а ключевым фактором при выборе становится общая стоимость владения. Интернет-продажи в данной категории выросли до 90 тыс. штук и 600 млн руб., что больше год к году на 26% в деньгах и 21% в штуках.