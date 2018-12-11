Объем российского рынка аутсорсинга услуг тестирования ИТ-систем достиг 12,9 млрд руб

Аналитический центр TAdviser провел исследование российского рынка аутсорсинга услуг тестирования программного обеспечения. Несмотря на относительно скромный размер, этот рынок в последние 2-3 года привлек к себе внимание из-за нескольких больших конкурсов с бюджетами в сотни миллионов рублей. В целом же, по оценке TAdviser, по итогам 2017 г объем рынка увеличился на 28% и приблизился к отметке в 13 млрд руб.

Потенциальный спектр услуг на рынке тестирования ПО достаточно широк. Однако, существующие на сегодняшний день потребности заказчиков концентрируются в основном вокруг ограниченного набора услуг, фактически и формирующего рынок в его нынешнем виде и объеме. Эти востребованные услуги включают в себя функциональное тестирование (ручной (РФТ) и автоматизированный (АФТ) варианты) и нагрузочное тестирование (основной подвид нефункционального тестирования).

Крупнейшими отечественными заказчиками услуг тестирования ПО в последние несколько лет стали банки из Топ-20 – Сбербанк России, ВТБ / ВТБ 24, Альфа-Банк, Газпромбанк, «ФК Открытие». Анализ публично доступной информации по ИТ-закупкам Сбербанка позволил сформировать практически исчерпывающий список второй стороны рынка – компаний-провайдеров услуг тестирования.

Состояние рынка тестирования ПО в 2018 г. характеризуется следующим образом: рынок сформировался содержательно; он сформировался с точки зрения спроса и предложения; по основным параметрам рынок соответствует общемировым тенденциям и практикам – те же методологии, те же инструменты, те же проблемы и риски.

Текущее состояние рынка тестирования ПО в России однозначно характеризуется как “рынок заказчиков”, то есть, все основные правила игры, тенденции развития, динамику, объем рынка в денежном выражении определяют заказчики услуг.

На рынке присутствует порядка 20 компаний, предоставляющих услуги тестирования. Среди них: специализированные провайдеры: «Аплана», «Перфоманс Лаб»; крупные разработчики заказного ПО со своими центрами тестирования: EPAM Systems, «Люксофт Профешнл»; системные интеграторы со специализированными подразделениями тестирования «ЭйТи Консалтинг», «Бэлл Интегратор», «Ай-Теко».

Объем рынка в ближайшие два года не должен значительно измениться ни в сторону уменьшения.