«ЭР-Телеком Холдинг» объявил об изменениях в составе руководства

АО «ЭР-Телеком Холдинг» сообщило об изменениях в составе руководства. На должность директора по персоналу и организационному развитию назначена Елена Ступина.

Елена Ступина будет отвечать за весь комплекс вопросов, связанных с HR-деятельностью компании «ЭР-Телеком», а также формирование внешнего и внутреннего HR-бренда. Основными задачами Елены на новом посту станут улучшение коммуникации между командами и отделами, а также выстраивание открытой, развивающей среды для личного и профессионального развития. Елена Ступина обладает глубокой экспертизой в диагностике организационных и управленческих проблем компании, реализации программ развития лидерства, постановке и развитии сквозных HR-процессов, а также внедрении HR-стратегии.

Елена Ступина — практикующий HR-эксперт, консультант. Елена выступала HR-партнером в крупных проектах ОАО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Кинросс Голд», ООО «S7-TR», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Новотелеком», ЗАО АКБ «Абсолют Банк», ОАО «Ростелеком», АОА «Азот» и др.

Елена Ступина окончила Томский государственный университет, Франкфуртский университет, повышения квалификации в рамках международного проекта GTZ.

«Мы рады, что к нашей команде присоединился опытный специалист, которому в ближайшее время предстоит проделать огромную работу в направлении цифровизации HR-процессов, формировании инновационной и предпринимательской культуры, а также укреплении HR-бренда компании для привлечения лучших сотрудников с ИТ-рынка», — отметил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.