Oracle объявила квартальные финансовые результаты

Oracle объявила финансовые результаты второго квартала 2019 финансового года. Во втором квартале совокупные доходы не изменились и составили $9,6 млрд, что на 2% больше по сравнению со вторым кварталом прошлого финансового года при расчете в постоянной валюте.

Доходы от продления подписки на облачные сервисы (SaaS, PaaS и IaaS), обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов плюс доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий выросли в втором квартале на 1% и составили $7,9 млрд. Доходы от продления подписки на облачные сервисы, обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов составили $6,6 млрд, тогда как доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий – $1,2 млрд.

Квартальная операционная прибыль Oracle, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 2% и составила $3,1 млрд при норме операционной прибыли в 32%. Без учета требований GAAP операционная прибыль снизилась во втором квартале на 2% до $4,1 млрд при норме операционной прибыли 43% без учета требований GAAP.

Чистая прибыль, рассчитанная по GAAP, выросла на 5% и составила $2,3 млрд, без учета требований GAAP – на 3% до $3,1 млрд. Прибыль на одну акцию, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 18% и составила $0,61, без учета требований GAAP – на 16% до $0,80.

Краткосрочные доходы будущих периодов выросли на 3% по сравнению с соответствующими показателями предыдущего финансового года и составили $8,2 млрд. Денежный поток от операционной деятельности за истекшие двенадцать месяцев вырос на 5% и достиг $15,2 млрд.

Без учета укрепления доллара США по отношению к иностранной валюте совокупные доходы Oracle, рассчитанные по GAAP и без учета требований GAAP, были бы примерно на $140 млн выше, а прибыль на одну акцию - на 2 цента больше по сравнению с показателями отчетности за второй квартал 2019 финансового года.

«Во втором квартале прибыль Oracle на одну акцию без учета требований GAAP выросла на 19% в постоянной валюте, - сказала Сафра Кац, главный исполнительный директор Oracle. - Наряду со значительным ростом прибыли на одну акцию поток свободных денежных средств вырос за истекшие двенадцать месяцев на 10% до $13,8 млрд. Я уверена, что и во второй половине текущего финансового года мы продолжим демонстрировать устойчивые показатели прибыли на одну акцию и рост потока свободных денежных средств».

«Два облачных бизнеса Oracle по ERP - Fusion ERP и NetSuite ERP - обеспечили во втором квартале совокупный рост доходов на уровне 32%, - отметил Марк Херд, главный исполнительный директор Oracle. – Oracle является явным лидером в сегменте облачных ERP, имея почти 6000 клиентов Fusion ERP и более 16 000 клиентов NetSuite ERP. Сегмент ERP всегда был крупнейшим в бизнесе корпоративных приложений, поэтому с переходом клиентов от традиционных локальных ERP-систем к Oracle Fusion ERP Cloud у нас есть огромные возможности для роста».

«Oracle Autonomous Database для организации хранилищ данных и высокопроизводительной обработки транзакций является единственной в мире самоуправляемой базой данных, - отметил Ларри Эллисон, главный технологический директор Oracle. - Автономная база данных Oracle снижает издержки за счет минимизации участия человека и повышает надежность благодаря исключению человеческих ошибок. И СУБД Oracle - единственная база данных, которая автоматически исправляет и обновляет себя прямо во время работы».

Совет директоров объявил о выплате квартальных денежных дивидендов в размере $0,19 на каждую находящуюся в обращении обыкновенную акцию. Эти дивиденды будут выплачены 30 января 2018 года всем держателям акций, зарегистрированным до конца рабочего дня 16 января 2019 года.