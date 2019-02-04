В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now. Поставку решения Forecast Now и его внедрение в сети АЗС компании осуществит «Инжэниус тим».

Выбор продукта российского разработчика состоялся в рамках проведенного «Татнефтью» тендера на внедрение системы прогнозирования спроса и управления товарными запасами для сети АЗС, где были рассмотрены программные решения отечественного и иностранного производства.

Разработанная «Инжэниус тим» система Forecast Now позволяет снизить излишние запасы и неликвиды, повысить оборачиваемость и удовлетворенный спрос за счет построения высокоточного прогноза спроса на продукцию, автоматизировать заказы поставщику, управлять ассортиментом.

Решение компании «Инжэниус тим» опробовано на торговых компаниях, оценивающих необходимость эффективного управления товарными запасами, их распределения по складам и торговым точкам, а также анализа и прогнозирования будущего спроса для увеличения конкурентоспособности.

Бренд «Татнефть» сегодня представлен широкой рознично-сбытовой сетью, включающей в себя 711 АЗС, в том числе: в РФ – 602.

В 2018 г. разработана и утверждена стратегия развития рознично-сбытовой сети до 2030 г., в рамках которой планируется реализовать комплекс мероприятий, обеспечивающих увеличение объемов розничной реализации нефтепродуктов.