«Мультикарта» отчиталась о чистой прибыли в размере 359 млн рублей по итогам 2018 года

Процессинговая компания «Мультикарта» подвела итоги операционной деятельности в 2018 г. Чистая прибыль компании увеличилась на 28% по сравнению с 2017 г. и составила 359 млн руб. Количество банковских карт, обслуживаемых «Мультикартой», выросло на 43% до 42,6 млн штук.

Одним из ключевых драйверов роста бизнес-показателей компании стало трехкратно увеличение количества обслуживаемых POS-терминалов – с 68 тыс. штук до 205 тыс. штук. Число обслуживаемых банкоматов выросло на 13% до 21 тыс. Количество обработанных транзакций по картам увеличилось на 77% до 2,8 млрд клиентских операций.

Среди крупнейших проектов, реализованных компанией в 2018 г., – внедрение системы управления терминальной сетью «Почта банка», построение на базе «Мультикарты» оператора фискальных данных, разработка мобильного приложения «Переводы ВТБ», подключение «Почта банка» к платежному сервису Apple Pay, внедрение для банка ВТБ Р2Р-переводов в Samsung Pay, подключение карт «Мир» «Почта банка» к сервису Samsung Pay, обеспечение приема карт «Мир» в Казахстане и Белоруссии. Важным событием 2018 г. стало приобретение «Почта банком» 100% акций «Мультикарты». Активное развитие банка требует большого количества инновационных технологических решений и проектов в области процессинга.

«"Мультикарта" демонстрирует динамичное развитие и стабильно зарабатывает прибыль. В этом году компания намерена продолжить совершенствование сервиса оператора фискальных данных и реализовывать его в совместных продажах как с банками группы ВТБ, так и со сторонними банками. Среди важных проектов – реализация P2P-переводов по номеру телефона, участие в запуске торгового эквайринга и в выпуске и обслуживании карт для нерезидентов "Почта банка", а также перевод на процессинговую платформу "Мультикарты" банков ВТБ в СНГ. Компания будет делать особый упор на наращивании компетенций в передовых направлениях информационных технологий – в области электронных платежных инструментов, мобильной коммерции, блокчейна и средств нотификации клиентов», – отметил генеральный директор компании «Мультикарта» Кирилл Свириденко.