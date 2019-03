Microsoft: Россия опередила США и Европу по внедрению искусственного интеллекта

Российские руководители используют возможности искусственного интеллекта (ИИ) для бизнеса активнее, чем их иностранные коллеги, — к такому выводу пришли эксперты Microsoft, представившие исследование «Бизнес-лидеры в эпоху ИИ» (Business Leaders in the Age of AI). 30% российских руководителей активно внедряют искусственный интеллект: в среднем по миру этот показатель равен 22,3%, а к примеру, во Франции — только 10%.

По наблюдению авторов опроса, российские руководители оказались более практичны в вопросах применения ИИ в бизнесе, по сравнению со своими зарубежными коллегами. Среди основных приоритетов использования ИИ были названы: постановка правильных целей (32%), разработка бизнес-идей (26%), определение новых возможностей рынка (25%) и принятие решений (23%).

Российские директора заняли второе место по уровню положительного отношения к ИИ: 73% директоров считают, что технология позитивно повлияет на их управленческую деятельность. Также они продемонстрировали значительно более высокую готовность к обучению и развитию новых навыков в области ИИ. 90% из них выразили желание получить поддержку профессионалов, чтобы лучше и эффективнее работать с этой технологией; в мире же этот показатель составляет 67,3%. При этом 30% из них готовы выделять время для адаптации к новым условиям работы. В мире эта цифра составляет всего 20,3%.

«Мы видим, что интерес к решениям на базе искусственного интеллекта со стороны бизнеса в России за последний год значительно увеличился. Так, в 2018 г. наши доходы от корпоративных проектов с применением интеллектуальных технологий выросли на 63%. Все больше руководителей банков, энергетических, нефтегазовых, телекоммуникационных компаний понимают, что ИИ сегодня необходим для успешного развития бизнеса. Без интеллектуальных технологий все сложнее оставаться конкурентоспособным в любой отрасли. Крупные компании уже доверяют искусственному интеллекту обработку огромных объемов данных, поиск информации, используют технологии для анализа документов, оценки рисков и принятия решений. Уверен, что в ближайшие несколько лет большинство успешных компаний в России будут использовать интеллектуальные решения в различных бизнес-процессах», — сказал генеральный директор Abbyy Россия Дмитрий Шушкин.

Помимо этого, российских бизнес-лидеров отличает более ответственное отношение к внедрению технологии: 65% из них считают, что ответственность за этику применения ИИ лежит на руководителе компании. В мире такой точки зрения придерживаются 53,9% директоров.

Кроме того, в результате исследования удалось выявить связь между использованием искусственного интеллекта и темпами роста компании. 40,6% руководителей быстрорастущих компаний по всему миру активно внедряют ИИ, в то время как среди медленнорастущих компаний этот показатель оказался более чем в два раза меньше и составил всего 18,5%. Быстрорастущие компании также выразили готовность внедрять ИИ в самом обозримом будущем: 93,2% руководителей таких организаций намерены использовать ИИ при принятии решений в течение 1-3 лет, в медленнорастущих компаниях 64% руководителей сделают это только в течение 3-5 лет.

«Сегодня одним из главных качеств руководителя становится способность меняться и адаптироваться к новым реалиям рынка. Искусственный интеллект как технология обладает колоссальным потенциалом для бизнеса, и тот, кто раньше других приступит к его осмысленному внедрению, безусловно получит конкурентное преимущество, — отметил Дмитрий Халин, технический директор Microsoft в России. — В этой связи очень приятно отметить, что именно российские руководители, которые традиционно отличаются очень высоким уровнем технологической экспертизы, оказались первыми по активному внедрению ИИ в мире».

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n463181