НПФ «Беркут» возглавил топ-менеджер Yota

Венчурный фонд Typhoon Digital Development, владеющий международным поставщиком IT-решений в области связи НПФ «Беркут», сообщает о назначении на должность генерального директора НПФ Андрея Богданова. Ранее Андрей занимал должность директора по информационным технологиям оператора мобильной связи Yota.

Основными задачами нового руководителя НПФ «Беркут» станут обеспечение перехода от проектной к продуктовой политике и превращение компании в ключевого поставщика сервисов и продуктов для крупных телекоммуникационных компаний.

Новое назначение станет для Андрея не первым опытом сотрудничества с НПФ «Беркут»: за свою деловую карьеру он успел поработать в компании в качестве руководителя отдела внедрения. В дальнейшем в течение 9 лет Андрей Богданов работал в структурах оператора мобильной связи Yota, где руководил департаментом внедрения и сопровождения программных продуктов, а затем занимал должность директора по информационным технологиям. В числе прочего за этот период он обеспечил разработку и внедрение передовых цифровых решений и реализовал трансформацию ИТ-блока оператора.

В 2016 году Андрей Богданов получил статус магистра делового администрирования (MBA) по направлению «Современный менеджмент» в Moscow Business School. В 2018 году он был включен в топ-50 директоров по ИТ по версии газеты «Коммерсант».

В качестве генерального директора НПФ «Беркут» Андрей Богданов планирует пересмотреть и обновить портфель продуктов и решений компании и углубить партнерство с ключевыми заказчиками. К ним в настоящее время относятся оператор сотовой связи Теле2 и ряд мобильных операторов за рубежом, в том числе в странах СНГ, Ближнего Востока и Африки. В ближайшее время под руководством нового генерального директора планируется более, чем на 20% увеличить численность сотрудников «Беркута», при этом большая часть будет нанята в отдел разработки.

«Мы нацелены на заметное наращивание выручки – для этого предстоит прежде всего найти драйвер роста среди крупных федеральных операторов на российском рынке. Другим важным приоритетом для компании станет сокращение времени вывода продуктов на рынок, что в конечном счете позволит в сжатые сроки разнообразить портфель решений и обеспечит наших партнеров дополнительными конкурентными преимуществами. Уверен, что мой опыт работы на рынке связи и приобретенные компетенции помогут в решении этих амбициозных задач» - прокомментировал свое назначение Андрей Богданов.

Он также подчеркнул, что НПФ «Беркут» буквально накануне его назначения провела ряд продуктивных встреч в рамках мирового форума MWC, презентовав решения компании потенциальным клиентам-мобильным операторам, работающим на развивающихся рынках.

Венчурный фонд Typhoon Digital Development (TDD) создан в конце 2013 года на базе консолидации нескольких успешных интернет-компаний. В инвестиционном портфеле Фонда - более 10 digital-активов из самых разных направлений Интернет-бизнеса. Основные компетенции Фонда на данный момент - Deep Learning и BigData, технологические решения для телеком-операторов, работа с интернет-трафиком и поисковой оптимизацией.