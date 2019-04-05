Облако Inoventica стало прибыльней на 30%

Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за I квартал 2018 г.

Совокупная неконсолидированная выручка группы Inoventica за первый квартал 2018 г. осталась на уровне прошлогоднего показателя за аналогичный период и составила около 100 млн. руб. Чистая прибыль группы Inoventica в моменте осталась около нуля.

Уверенный рост финансовых показателей продемонстрировало направление облачных услуг, доля которого в структуре выручки всей группы составила 22%. Значение показателя EBITDA увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.

Рост уровня доходов Inoventica Services связан с увеличением выручки от массовых облачных сервисов на платформе KVM на 11%, при этом рост числа оказанных услуг составил 20%, а рост числа новых пользователей, потребляющих данные услуги, на 18% по сравнению с аналогичными показателями 2017 г.

Помимо массового сегмента, стабильность доходов Inoventica Services поддерживается реализацией крупных проектов с компаниями в сегментах B2G и B2B, среди которых «Российский фонд технологического развития», «Сбербанк страхование жизни», МТТ, Doc+, «Астон консалтинг».

Стоимость введенных в эксплуатацию основных средств группы Inoventica остается на уровне 800 млн. руб. по первоначальной стоимости.

По состоянию на 24 мая 2018 г. обязательства по внешним для группы компаний Inoventica кредитам и займам отсутствуют.

Знаковыми событиями первого квартала 2018 г. стали: партнерами Inoventica Services по реферальной программе за первые полгода после ее запуска стали 242 агента, в числе которых телекоммуникационная компания федерального масштаба, входящая в TOP-5 ведущих российских операторов связи; «Иновентика технолоджес» и системный интегратор Angara Technologies Group подписали партнерское; «Иновентика технолоджес» и «Центр безопасности информации» осуществили интеграцию системы защиты от сетевых атак invGUARD и систему мониторинга информационной безопасности NeuroDAT SIEM; с начала 2018 г. Inoventica Services расширила свое присутствие до 70 стран мира, население которых составляет более 60% всего человечества; Inoventica и МТТ запустили программу поддержки стартапов «Стартап-касса», размер которой составляет 100 млн. руб.