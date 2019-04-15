«Связной | Евросеть»: россияне предпочитают мощные смартфоны ноутбукам

Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала российский рынок ноутбуков по итогам I квартала 2019 г. По данным «Связной | Евросеть», с января по март текущего года всего в России было продано 479 тыс. ноутбуков на сумму 18,3 млрд руб., что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше в натуральном выражении на 10% и на 1% в денежном.

Средняя стоимость ноутбуков в I квартале выросла на 10% год к году и составила 38,1 тыс. руб. Лидерами рынка в натуральном выражении стал Hewlett-Packard, доля которого в штуках составила 22,8%. На втором месте расположилась Lenovo c долей рынка 22,3%, далее следуют Asus, Aсer и Apple с долями рынка 22,2%, 16,9% и 5,1% соответственно. В денежном выражении лидером стал Hewlett-Packard с долей рынка 19,7%.

«Небольшой спад продаж в штуках говорит о том, что покупатели отдают свое предпочтение технологичным смартфонам, способным сегодня заменить большинство функций ноутбуков. Так, например, по итогам I квартала 2019 г. рост продаж смартфонов в России вырос в штуках на 8%, в деньгах – на 13%», – отметил вице-президент по продажам объединенной компании «Связной | Евросеть» Давид Борзилов.