Avaya назначила вице-президента в России/СНГ, Северной Европе и Израиле

Avaya объявила о назначении Александра Пархоменко на должность вице-президента. Ранее с 2008 года Александр занимал пост генерального директора Avaya в России и СНГ. В новой должности Александр будет заниматься дальнейшим развитием компании и упрочнением лидирующих позиций Avaya на рынках России/СНГ, Северной Европы и Израиля.

Александр Пархоменко окончил Московский физико-технический институт и Военно-инженерную академию им. Дзержинского. Свою карьеру в ИТ-сфере Александр начал в качестве коммерческого директора британского отделения компании СП «Диалог». Затем работал в NCR менеджером по работе с заказчиками, возглавлял отдел по работе с промышленным и государственным секторами в российском представительстве Sun Microsystems.

С 1998 г. по 2004 г. Александр занимал различные должности в представительстве Cisco Systems в России и СНГ, последняя из которых — заместитель генерального директора. C 2004 г. по 2006 г. работал вице-президентом консалтинговой группы «Борлас». C 2006 г. по 2008 г. Александр Пархоменко занимал пост директора по продажам в России, странах СНГ и Юго-Восточной Европы компании Symbol Technologies/Motorola Enterprise Mobility Business.

В октябре 2008 года компания Avaya объявила о назначении Александра Пархоменко генеральным директором Avaya в России и странах СНГ. С тех пор, уже более 10 лет, Александр отвечает за развитие бизнеса в регионе и успешно руководит компанией.

«Российский рынок является для компании Avaya стратегически важным. На протяжении более десяти лет, российская команда под руководством Александра Пархоменко добилась значительных успехов, в том числе в реализации крупных проектов, таких как создание телекоммуникационной инфраструктуры Олимпийских Игр в Сочи, стадионов ЧМ2018 и многих других. Назначение Александра вице-президентом Avaya и главой расширенного региона, включающего Россию, СНГ, страны Северной Европы и Израиль, является признанием его высокого профессионализма и успехов российского офиса. Я убежден, что его опыт и глубокое понимание потребностей заказчиков обеспечит дальнейший рост бизнеса и упрочнение лидирующих позиций компании в новом расширенном регионе», — отметил Нидаль Абу-Лтаиф (Nidal Abou-Ltaif), президент Avaya International.