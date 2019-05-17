Tadviser: суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний составила почти 1,5 трлн рублей

Аналитический центр Tadviser подготовил новый ранкинг 100 крупнейших компаний, работающих на российском ИТ-рынке. 87 участников рейтинга по итогам 2018 г. увеличили свою выручку, а порог входа в Топ-100 вырос до 982 млн руб.

По итогам 2018 г. суммарная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний в России, вошедших в ранкинг Tadviser100, составила 1,477 трлн руб., что на 122 млрд руб. выше показателя предыдущего ранкинга.

Четверка лидеров остается неизменной на протяжении последних трех лет – это «Ростех» (Радиоэлектронный кластер), «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), «Ланит» и Softline. На пятую позицию в новом ранкинге поднялась компания «1С». Ранее занимавший эту строчку «Техносерв» в 2019 г. решил не озвучивать показатели своей деятельности.

Все компании Топ-5 существенно нарастили выручку. Суммарно их доходы за год выросли на 117 млрд руб. На долю пяти лидеров приходится 53% от выручки всех участников ранкинга Tadviser100.

Наибольший рост выручки среди всех участников рейтинга показала компания «Талмер» (+649%), входящая в холдинг «Форпост» Антона Черепенникова. Еще пять участников ранкинга увеличили выручку более чем в два раза – «Сателл ИТ», «Хайтэк», УЦСБ, «Газпром автоматизация» и BIA-Technologies.

В целом рост доходов зафиксирован у 87 компаний из 100. В Tadviser100 включены свыше 20 компаний, не принимавших участие в прошлом ранкинге. При этом, порог входа в рейтинг 2019 г. повысился до 982 млн руб.