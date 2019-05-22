Prof-IT Group автоматизировала управление закупками в холдинге «Вертолеты России»

Prof-IT Group сообщила о завершении пилотного проекта на Казанском вертолетном заводе, в ходе которого на предприятии была осуществлена автоматизация управления закупками на базе «1С:ERP Управление предприятием». Благодаря новой системе Центр закупок и логистики вертолетостроительной индустрии холдинга «Вертолеты России» (ЦЗЛ ВИ) может в онлайн-режиме получать информацию по закупкам и контролировать статус их исполнения предприятиями, входящими в холдинг.

Внедренная система позволит в будущем получать данные в масштабах всего холдинга. Пользователи системы могут отслеживать информацию по ключевым этапам реализации закупок: от подготовки и проведения конкурсов до заключения контрактов и осуществления поставок на склад.

Для выбора партнера по созданию системы управления закупками был проведен конкурс. Тендер проходил с участием нескольких организаций. Победителем стала компания Prof-IT Group.

Проектирование системы проводилось с учетом имеющегося на предприятии разветвленного ИТ-ландшафта – заказчику было важно сохранить текущие бизнес-процессы и типовую функциональность «1С:ERP», органично вписав новое решение в существующую ИТ-инфраструктуру. Проект реализован в кратчайшие сроки – в течение пяти месяцев.

Система помогла усовершенствовать процесс закупок, сделать его прозрачным и управляемым на всех уровнях. В частности, решение позволило сократить время сотрудников на проработку потребностей в материалах, комплектующих и агрегатах. У персонала ЦЗЛ ВИ появился единый инструмент для оперативного отслеживания информации о ходе контрактации и обработки запросов. Это исключает потери данных о закупках и минимизирует количество ошибок при их реализации.

«Для организаций такого масштаба информация о текущем статусе исполнения плана закупок должна актуализироваться на постоянной основе. Если до проекта процесс сбора и получения данных занимал у сотрудников две-три недели, то по результатам проекта наш заказчик стал владеть только актуальной информацией, получаемой в онлайн-режиме», – сказал Сергей Киселев, Директор по продажам Prof-IT Group.

На первом этапе система охватила работу Центра закупок и логистики вертолетостроительной индустрии, специалистов материально-технического снабжения и управления информационных технологий Казанского вертолетного завода. В перспективе разработанное решение станет основой для распространения и на других предприятиях холдинга.