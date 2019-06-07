Microsoft запускает масштабную образовательную инициативу в российских вузах

Microsoft в России анонсировала расширение сотрудничества с ведущими российскими вузами. Компания откроет ряд магистерских программ по актуальным технологическим направлениям: искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные, бизнес-аналитика и интернет вещей. Это станет первым элементом комплекса образовательных инициатив, которые Microsoft планирует реализовать в России. Microsoft подписала соответствующее соглашение о намерениях с Высшей школой экономики.

«Мы приняли решение сфокусировать новую магистерскую программу на очень важной для экономики теме – подготовке управленцев, которые, используя самые современные мировые разработки в области искусственного интеллекта, обеспечат принципиально новый путь развития образования и науки в России. Инновационные дисциплины, которые мы разработали и включили в эту программу, базируются не только на технологиях, но и на лучших мировых практиках управления», – сказал Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики.

С сентября 2019 г. совместные с Microsoft магистерские программы откроются также в Московском авиационном институте (МАИ), Российском университете дружбы народов (РУДН), Московском городском педагогическом университете (МГПУ), Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова (СВФУ), Российском химико-технологическом университете им. Менделеева (РХТУ им. Менделеева), Томском политехническом университете. В течение 2019-2020 учебного года в рамках новых программ обучение пройдут более 250 человек.

«Сегодня цифровые технологии, такие как искусственный интеллект и интернет вещей, трансформируют каждый бизнес, каждую отрасль и каждое общество. Поэтому исключительно важно обеспечить новым поколениям профессионалов доступ к цифровому обучению, предоставив им знания, необходимые для успешной карьеры в современном мире. Мы гордимся возможностью предложить в партнерстве с российскими университетами широкий спектр цифровых курсов и передовых обучающих практик», – отметил Жан-Филипп Куртуа, исполнительный вице-президент и президент по международным продажам, маркетингу и операционной деятельности Microsoft.

Для каждого учебного заведения специалистами Microsoft совместно с преподавателями и методистами вузов была разработана уникальная образовательная программа. Так, в МАИ основное внимание будет уделяться технологиям дополненной реальности и ИИ, в РУДН сосредоточатся на технологиях цифровых двойников, когнитивных сервисах, таких как компьютерное зрение и распознавание речи для роботов. В МГПУ запускается сразу несколько дисциплин, в том числе «Нейросетевые технологии в бизнесе» на базе Microsoft Cognitive Services, «Разработка интернет-приложений» на Microsoft Azure Web Apps и др. Высшая школа экономики и Якутский СВФУ выбрали приоритетным направление подготовки нового поколения преподавателей в области облачных вычислений и искусственного интеллекта. РХТУ им. Менделеева и Томский политехнический университет отдали предпочтение технологиям больших данных.

В МГИМО, где год назад при поддержке ADV Group и Microsoft была запущена магистерская программа «Искусственный интеллект», открывается новый курс «Технологии искусственного интеллекта Microsoft». Помимо углубленного изучения ИИ-технологий, таких как, в частности, машинное обучение, глубокое обучение, когнитивные сервисы, чат-боты и голосовые помощники, программа включает дисциплины по цифровой трансформации бизнеса, облачным сервисам, блокчейну, интернету вещей, дополненной и виртуальной реальности, а также квантовым вычислениям.

У студентов всех магистерских программ будет возможность проходить практику в формате хакатонов Microsoft, которые предполагают создание проектов в режиме реального времени при поддержке и менторстве технологических экспертов компании. Эти проекты впоследствии смогут претендовать на статус выпускных квалификационных работ.