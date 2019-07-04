В ИТ-«дочке» Сбербанка сменился генеральный директор

Марина Настасенко назначена генеральным директором компании «Диалог» (входит в экосистему Сбербанка). В этой роли она заменит Дмитрия Козлова. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Настасенко является экспертом в области речевых технологий и биометрических систем. У нее за плечами десятилетний опыт развития наукоемких продуктовых портфелей, в том числе успешный опыт внедрения систем автоматической идентификации по голосу для Министерства безопасности Мексики (AVIS SSP), проекты по голосовой и бимодальной биометрии, успешно реализованные в правоохранительных органах России, Эквадора, Индии, Венгрии, Малайзии, США, Аргентины, Бразилии и других стран. Основатель и сооснователь нескольких компаний в области речевых технологий и голосовой биометрии. Марина Настасенко также проводит исследования и создает учебные курсы по методам математической фильтрации и другим прикладным наукам.

Настасенко окончила математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Имеет ученое звание Doctor of Science.

Компания «Диалог» специализируется на создании коммуникационной платформы для корпоративных клиентов и органов государственной власти. В мае 2019 г. Сбербанк объявил о запуске корпоративного мессенджера «Сберчат», созданного на базе платформы. Основная цель — повышение эффективности и удобства коммуникаций сотрудников Сбербанка, а также участников его экосистемы.