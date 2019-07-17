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«Ростелеком» создал для «РСХБ-интех» облачную инфраструктуру с организацией автоматизированных рабочих мест

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«Ростелеком» и «РСХБ-интех» (Россельхозбанк) объявили о завершении первого этапа развертывания облачной ИТ-инфраструктуры по модели IaaS (Infrastructure as a Service, инфраструктура как сервис). В рамках проекта организовано 350 рабочих мест для сотрудников «РСХБ-интех» в офисах в Москве и Уфе, а также для программистов, работающих удаленно.

«Ростелеком» был выбран исполнителем проекта по результатам конкурса, так как предложил комплексное решение от единого поставщика по лучшей цене. В рамках проекта «Ростелеком» предоставил виртуальную вычислительную инфраструктуру на базе своей облачной платформы, обеспечил связность этой инфраструктуры с сетью заказчика, организовал автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе технологии VDI (Virtual Desktop Infrastructure), предоставил шифрованные по ГОСТу каналы связи для включения АРМ сотрудников «РСХБ-интех», сервис защищенной покопийной печати и предложил гарантированные условия обслуживания (SLA).

«Подготовка облачного проекта началась еще в 2016 г., когда Россельхозбанк поставил задачу обеспечить ИТ-инфраструктуру и высокотехнологичные рабочие места для сотрудников только что созданной компании "РСХБ-интех", — сказал Кирилл Маркевич, начальник управления развития инфраструктуры "РСХБ-интех". — Задача была довольно сложной, так как наша компания имеет территориально-распределенную структуру, а в ее филиалах трудятся сотни сотрудников. Каждого специалиста необходимо обеспечить оргтехникой, защищенным доступом к корпоративным системам и все это нужно поддерживать. Приоритетная задача проекта — обеспечение информационной безопасности. Поэтому мы изначально рассматривали решения на основе облачных сервисов и технологии VDI, которая позволяет не только сократить издержки на закупку, настройку и поддержку рабочих мест, но и обеспечить высокий уровень информационной безопасности».

Для объединения рабочих мест в единую корпоративную сеть используется виртуальная частная сеть (VPN). Также оператор обеспечивает удаленный доступ более чем 50 сотрудникам вне офисов — для этого задействованы защищенные каналы, организованные поверх сети мобильной связи «Ростелекома», и LTE-модемы.

«"Ростелеком" давно и успешно предлагает корпоративным клиентам облачные решения по модели IaaS. Клиентов привлекает возможность получить и использовать именно то количество ресурсов, которое нужно, не переплачивая за то, чем они фактически не пользуются. Кроме того, облачные решения нашей компании имеют высокую степень гибкости под запросы клиентов — как в части масштабируемости используемых ресурсов, так и многообразия сопутствующих сервисов, от предоставления защищенных каналов связи до сервисов информационной безопасности, — отметил Алексей Подрябинников, директор по работе с корпоративными заказчиками "Ростелекома". — Мы благодарны коллегам из "РСХБ-интех" за оказанное доверие и рассчитываем на продолжение и расширение сотрудничества».

В настоящее время стороны прорабатывают расширение периметра проекта в связи с открытием новых офисов «РСХБ-интех» в Рыбинске, Пензе, Волгограде и других городах России.

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