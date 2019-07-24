Цифровые процессы
Как выбрать МФУ в цифровую эпоху
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

«Нетрика» создала лабораторию цифровых технологий

Бизнес ИТ в госсекторе

«Нетрика» открыла специализированное подразделение «СЦТ лаб» для развития направления сквозных цифровых технологий в государственном секторе. Основная цель нового департамента – обеспечить качественное взаимодействие между стартапами, органами государственной власти и предприятиями реального сектора экономики в процессе цифровой трансформации.

В рамках «СЦТ лаб» группа «Нетрика» развивает компетенции в области сквозных цифровых технологий (СЦТ) и управления, основанного на данных. Компания формирует экосистему партнеров — разработчиков технологий обработки и анализа больших данных, машинного обучения, распознавания образов, текста и речи, глубокого обучения, нейронных сетей, распределенного реестра, интернета вещей, а также виртуальной и дополненной реальности. Это одно из стратегических направлений работы компании в целом: ранее по инициативе «Нетрики» в Санкт-Петербурге начала работу системная группа «Матрица данных», в рамках которой представители бизнеса и власти создают платформу для развития и управления городом на основе данных. Модель рынка данных региона была представлена в ходе запуска городского цифрового акселератора. «Нетрика» выступила его партнером-интегратором.

«Нетрика» начинает привлекать стартапы для выполнения работ по созданию и внедрению сквозных цифровых технологий в организациях сектора государственного управления, а также инвестировать в наиболее перспективные компании, обладающие «цифровыми ноу-хау» для бизнеса. Цель «СЦТ лаб» – создать конкурентную среду, в которой технологические компании смогут работать над решениями для цифровой экономики вместе с государственными организациями и предприятиями реального сектора.

«СЦТ лаб» предлагает стартапам услуги по проведению скоринга и экспертизы, а также помощь в акселерации решений на основе сквозных цифровых технологий. Одним из ключевых направлений работы нового департамента будет обеспечение развития существующего ИТ-ландшафта органов государственной власти на основе цифровых решений, отобранных в ходе акселерации. Также подразделение готово стать связующим звеном между органами власти и компаниями, претендующими на получение мер поддержки СЦТ-решений.

Продукты, сервисы и платформенные решения, над которыми вместе с партнерами будет работать «СЦТ лаб», реализуются в соответствии с федеральным проектом «Цифровые технологии» в рамках национальной программы «Цифровая экономика» для трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

«Программа "Цифровая экономика" подразумевает достижение технологической независимости по всем направлениям сквозных технологий, причем в документе подчеркивается, что они должны быть конкурентоспособными на мировом уровне. Это очень амбициозная задача, и решить ее можно только аккумулировав лучшие идеи и практики со всей страны. Именно такую экосистему мы сейчас создаем», — отметил Алексей Ильин, управляющий партнер группы «Нетрика».

Другие материалы рубрики

«Яндекс» вступил в битву с шоколадной пастой за бренд «Алиса»

Экс-гендиректора «Почты России», выписавшего себе 95-миллионную премию, проверяют на мошенничество

Власти хотят вдвое увеличить дань за посылки из иностранных интернет-магазинов

Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать

Российский рынок ИТ-услуг растет благодаря «мантре цифровой экономики»

Минкомсвязи не дали включить в «черный список» поставщиков компанию, зарегистрированную в квартире

Техника

Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM

Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии