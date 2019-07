SAS запустила программу производственной практики для студентов с расстройством аутического спектра

SAS сообщила о запуске программы производственной практики для студентов с расстройством аутического спектра (РАС). Пилотирование программы успешно прошло в США и отмечено экспертами отрасли.

Инициатива призвана помочь людям с РАС адаптироваться к условиям работы в крупных компаниях. Программу высоко оценили в ИТ-отрасли и отметили премией Diversity and Inclusion Excellence Award, присуждаемой американской Национальной ассоциацией колледжей и работодателей (NAСE).

Люди с расстройством аутического спектра испытывают определенные трудности при трудоустройстве: несмотря на их способности, работодатели нередко относятся к ним с предубеждением и не всегда создают для них комфортные рабочие условия. Программа SAS помогает студентам с РАС развить коммуникативные и профессиональные навыки в работе над реальными проектами в отделах исследований и разработок, дизайна, проектирования и тестирования нового ПО и др. Будущие ИТ-специалисты получают опыт командного взаимодействия, который в дальнейшем позволит им адаптироваться к условиям крупных компаний. Как следствие, участникам программы будет проще устроиться на работу после получения диплома.

Помимо программы производственной практики для студентов с расстройством аутического спектра, SAS поддерживает и другие социальные инициативы. Компания сотрудничает с TEACCH Autism Program, Arc of Triangle and the Wake Country Public School System, предоставляя людям с ограниченными возможностями работу с полной и частичной занятостью, а также помогает организовать инженерный лагерь для слабовидящих и слепых студентов и партнеров в Музее естественных наук Северной Каролины, где будет проходить ежегодная выставка STEM Career Showcase for Students With Disabilities.

«Программа SAS открывает новые возможности для студентов с расстройством аутического спектра. Зачастую люди с РАС обладают способностями к точным наукам, но компании не спешат принимать их на работу. Мы надеемся, что наша инициатива поможет переломить эти стереотипы и решить проблему нехватки квалифицированных кадров для ИТ», – сказал Оливер Шабенбергер, исполнительный вице-президент, главный операционный и технический директор SAS.

«Долгие годы я по мере сил скрывал, что у меня аутизм. Благодаря участию в программе SAS, я могу перестать это делать, – сказал Крис Рэйкли, студент Western Governors University и практикант отдела исследований и разработок. – Мой руководитель дает мне четкие указания. Мне нравится решать сложные, интересные и важные задачи. Для меня созданы комфортные условия: меня никто не подгоняет, коллеги относятся с вниманием и уважением. Я получил возможность полностью изменить свою жизнь, и каждый рабочий день приносит мне радость».