Квартальная выручка «Яндекс.Маркета» достигла 3,9 млрд рублей

Группа компаний «Яндекс.Маркет», совместное предприятие Яндекса и Сбербанка в сфере электронной коммерции, объявила финансовые и операционные результаты II квартала года 2019 года.

Выручка «Яндекс.Маркет» выросла на 169% по сравнению с II кварталом 2018 года и составила 3,9 млрд рублей; существенный вклад в этот рост внес маркетплейс «Беру», запущенный в бета-тестировании в мае прошлого года.

Выручка сервиса «Яндекс.Маркет» выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд рублей.

Аудитория сервиса для сравнения цен продолжает расти, рост во втором квартале составил 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во втором квартале к маркетплейсу «Беру» подключились более 700 интернет-магазинов и производителей.

Драйвером роста «Беру» также является повышение эффективности логистической инфраструктуры. Во втором квартале компания заключила договоры аренды логистических комплексов в подмосковных Томилине и Софьине.

«Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы построить самую эффективную и привлекательную площадку онлайн-торговли в России, и поэтому инвестируем в привлечение клиентов, инфраструктуру и технологии, которые дают нам конкурентное преимущество на этом рынке», — отметил Александр Балахнин, финансовый директор группы компаний «Яндекс.Маркет».

Выручка «Яндекс.Маркета» во втором квартале выросла на 30% и составила 1,8 миллиарда рублей. Аудитория «Яндекс.Маркета» также продолжает расти. В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 миллиона уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года.

Главной задачей «Яндекс.Маркета» по-прежнему остается быть полезным и эффективным сервисом как для покупателей, так и для партнеров. «Яндекс.Маркет» запустил обновленное приложение, чтобы дать пользователям более удобный сценарий выбора товаров и сравнения цен, который они смогут использовать в повседневной жизни.

Команда сервиса также работает над ростом конверсии в заказ, для этого запускает сервисы для продавцов и производителей: размещает более подробную информацию о способах оплаты и условиях самовывоза, открыла возможность размещения уцененных товаров.

Одна из важных задач команды сервиса — дать возможность прямой коммуникации между продавцами и покупателями, поэтому были запущены такие проекты, как чат с магазинами, где пользователи сервиса могут задать им любые вопросы, и ответы магазинов и производителей на вопросы пользователей о товарах. Чаты уже появились у 6 тысяч магазинов в более чем 200 городах страны, а на несколько сотен вопросов пользователей ежедневно отвечает более 100 магазинов.

«Яндекс.Маркет» также уделяет внимание созданию сервисов для анализа данных рынка электронной коммерции. Так, в мае был анонсирован сервис «Яндекс.Маркет Аналитика», который поможет магазинам и производителям видеть данные рынка онлайн-торговли в режиме реального времени.

Также в отчетный период команда «Яндекс.Маркета» вела работу с партнерами по подключению к сервису для офлайн-покупок «Суперчек», анонсированному в марте 2019 года. За три месяца к «Суперчеку «присоединилось более 20 партнеров – федеральных и региональных торговых сетей. В этом же время был завершен пилотный запуск приложения для пользователей в Нижнем Новгороде.

Во втором квартале маркетплейс «Беру» продолжил качественный рост, одновременно ускоряясь и повышая эффективность. Ежемесячная аудитория «Беру» достигает 9 миллионов человек. Оборот «Беру» продолжает превышать 1 миллиард рублей в месяц, а количество заказов с начала года удвоилось.

Доля заказов через мобильное приложение во втором квартале достигла 49%.

Маркетплейс продолжает работать над ассортиментом. Сейчас на маркетплейсе «Беру» около 230 тысяч товарных позиций без дубликатов. Самые популярные категории: электроника и бытовая техника, компьютеры и комплектующие, товары для дома, товары для детей, товары повседневного спроса и продукты питания. Несколько категорий растут опережающими темпами: продажи продуктов питания по сравнению с предыдущим кварталом (I квартал 2019) увеличились на 103%, товаров для животных - на 111%, товаров для спорта и отдыха - на 168%.

Команда «Беру» продолжает строить маркетплейс, помогая партнерам продавать свои товары на площадке. Сейчас более 30% в общем обороте – это продажи партнеров.

За второй квартал к маркетплейсу подключились более 700 интернет-магазинов и производителей. В настоящий момент более 2100 магазинов продают свои товары при помощи маркетплейса «Беру». В свою очередь маркетплейс продолжает совершенствовать модели взаимодействия с партнерами. Во втором квартале был запущен проект по дропшиппингу, который позволяет партнерам продавать товары на платформе, более эффективно используя свой оборотный капитал.

Драйвером роста «Беру» также является повышение эффективности логистической инфраструктуры. Во втором квартале компания заключила договоры аренды складских комплексов в подмосковных Томилине и Софьине. Введение в эксплуатацию комплексов позволит компании работать над уменьшением стоимости исполнения заказа.

У «Беру» продолжает работать собственный логистический комплекс в Ростовской области, что позволяет быстрее доставлять заказы по всему Южному федеральному округу. Группа компаний также работает над экспериментом – собственной сетью постаматов, анонсированной в апреле 2019 года.

Во втором квартале продолжена интеграция с экосистемами акционеров – «Яндекса» и Сбербанка. Запущены повторные покупки через голосового помощника Алису, а также ряд инициатив со Сбербанком – возможность входа на «Беру» при помощи Сбербанк ID без дополнительной регистрации, возможность оплатить покупки на «Беру» при помощи кредита от Сбербанка или с использованием бонусов «Спасибо». В июне 15% всех покупок на «Беру» совершались с использованием «Спасибо».