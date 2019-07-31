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Выручка Huawei за первую половину 2019 года выросла на 23,2%

Бизнес Финансовые результаты

Huawei объявила о финансовых результатах своей деятельности в течение первой половины 2019 года. Суммарная выручка составила 401,3 млрд юаней ($58,3 млрд), что на 23,2% превышает результат за тот же период прошлого года. Рентабельность по чистой прибыли компании за первое полугодие составила 8,7%.

По словам председателя Huawei Ляна Хуа, финансовые операции проходят гладко, и организация крепко стоит на ногах. Благодаря эффективному управлению и отличным финансовым показателям в первой половине 2019 года бизнес Huawei оставался устойчивым.

В подразделении операторского бизнеса Huawei выручка за первую половину года достигла 146,5 млрд юаней ($21,3 млрд). Устойчивый рост наблюдался в производстве и поставке оборудования для беспроводных сетей, оптоволоконной связи, передачи данных, информационных технологий и смежных областей продукции. На сегодняшний день Huawei заключила 50 коммерческих контрактов в сфере 5G и поставила на рынки по всему миру 150 тыс. базовых станций.

В подразделении корпоративных решений Huawei выручка за первую половину года составила 31,6 млрд юаней ($4,6 млрд). Компания продолжает расширять свой портфель ИКТ во множестве различных областей, таких как облачные технологии, искусственный интеллект, кампусные сети, центры обработки данных, Интернет вещей и интеллектуальные вычисления. Huawei остается надежным поставщиком для государственных учреждений и коммунальных предприятий, а также коммерческих компаний в таких отраслях, как финансы, транспорт, энергетика и автомобильная промышленность.

В потребительском подразделении Huawei выручка за первую половину года вышла на уровень 220,8 млрд юаней ($32,1 млрд). Поставки смартфонов Huawei (включая телефоны марки Honor) достигли 118 млн шт., что на 24% превышает показатель за тот же период прошлого года.

В поставках планшетов, ПК и носимых устройств компания также добилась устойчивого роста. Huawei начинает объединять все свои устройства в единую интеллектуальную экосистему для всех основных вариантов их применения. На сегодняшний день в экосистеме Мобильных сервисов Huawei (Huawei Mobile Services) зарегистрировано более 800 000 разработчиков и 500 млн пользователей по всему миру.

«В течение мая выручка компании быстро росла», - отметил г-н Лян. «Учитывая фундамент, заложенный нами в первой половине года, мы продолжаем наблюдать рост даже после того, как США добавила нас в «список исключенных физических и юридических лиц». Это не значит, что в дальнейшем нас не ожидают трудности. Они будут, и могут повлиять на темп нашего роста в краткосрочной перспективе. В любом случае мы будем придерживаться прежнего курса. Мы полностью уверены в своем будущем, и продолжим инвестиции в запланированном ранее объеме. В частности, общая сумма вложений в НИОКР в течение этого года составит 120 млрд юаней. Мы справимся со своими проблемами и уверены, что, оставив все худшее позади, Huawei вступит в новую стадию роста».

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