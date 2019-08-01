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Чистая квартальная прибыль Tele2 выросла до 1,4 млрд рублей

Бизнес Финансовые результаты

Tele2 объявила консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за II квартал 2019 года.

Во II квартале 2019 года компания достигла следующих основных финансовых показателей. Выручка выросла на 12,7% в сравнении со II кварталом 2018 года и достигла 39,7 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 15,5 млрд рублей − увеличился на 41,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Во II квартале 2019 года Tele2 продолжила улучшать показатели качества абонентской базы. Квартальный отток оператора составил 7,6%, демонстрируя улучшение показателя относительно аналогичного периода прошлого года.

Количество активных пользователей мобильного интернета во II квартале 2019 года выросло на 52% по сравнению со II кварталом 2018 года.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, отметил: «Второй квартал стал важным периодом для компании: Tele2 расширила свое географическое присутствие и теперь работает в 67 регионах страны. Запустив сеть в Ярославской и Ивановской областях, мы завершили проект по обеспечению качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей всех регионов Центральной России. Мы продолжаем успешно воплощать стратегию «Другие правила» и первыми выводить на рынок уникальные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов комфортнее. Во втором квартале мы запустили «умный» тариф и видим, что у абонентов он пользуется высоким спросом. «Другие правила» выделяют Tele2 среди других игроков на высококонкурентном рынке, обеспечивают компании высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток, а также позволяют уверенно двигаться к достижению намеченных целей».

Tele2 изменила систему определения активных пользователей мобильного интернета: теперь в компании таковыми считают абонентов, которые ежемесячно потребляют 100 Мб и более трафика в сетях 4G.



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