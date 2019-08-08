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«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования

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«Ростелеком» и «Дневник.ру» создали совместное предприятие «РТК-Дневник» (СП) с целью внедрения современных цифровых технологий в российских школах. Уставный капитал СП распределен в равных долях. «Дневник.ру» вносит в СП существующие технологические решения, компетенции и экспертизу.

На базе имеющейся у «Дневник.ру» цифровой платформы ведения электронных дневников и журналов, онлайн-записи в школу, комплексного мониторинга успеваемости и оценки качества образования СП планирует обеспечить предоставление комплексных цифровых сервисов в сфере школьного образования.

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