Безопасность
Почему лидеры рынка выбирают SD-WAN
Инфраструктура
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Интеграция
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

«М.Видео-Эльдорадо» запустила школу для ИТ-продуктологов

Бизнес Кадры Ритейл Розница

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная сеть электроники и бытовой техники, запустила образовательную программу в сфере управления ИТ-продуктами для выпускников вузов. 12-16 августа 2019 г. группа проводит первую Summer Product School, в рамках которой внутренние и внешние эксперты делятся с молодыми специалистами опытом в разработке, развитии и управлении продуктами, проводят мастер-классы по дизайн-мышлению и рассказывают, какие навыки нужны будущим профи. По результатам курса наиболее активные и успешные участники смогут попасть в команду продуктового офиса группы «М.Видео-Эльдорадо».

Школа рассчитана на выпускников вузов, молодых специалистов и тех, кто только задумывается о профессии в области продуктового менеджмента. Заявки на обучение прислали более 500 человек, из которых конкурсный отбор прошли 100 «студентов», их ждут пять дней интенсива: лекции, мастер-классы и воркшопы о продуктах и подходах к их развитию, создании MVP и компетенциях, необходимых сегодня востребованным менеджерам.

«Продуктолог или менеджер по продукту отвечает за запуск и развитие ИТ-решений, ставит команде разработчиков и аналитиков задачи, контролирует процесс, обеспечивает коммуникации с заказчиком – внутренними подразделениями или внешним клиентом. Профессия продуктолога хоть и новая на российском рынке, но уже очень востребованная. Группа "М.Видео-Эльдорадо" много внимания уделяет развитию своего продуктового офиса, постоянно внедряя самые современные подходы и практики продуктового менеджмента. В нашем портфеле около 15 продуктов, более 500 специалистов, которые непосредственно влияют на бизнес и меняют покупательский опыт клиентов по всей стране. Именно поэтому мы не просто предъявляем высокие требование к квалификации продуктологов, но и сами хотим участвовать в формировании этого рынка в России и повышать профессионализм молодых специалистов с помощью собственной экспертизы», – сказала руководитель офиса по развитию ИТ продуктов группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Марчева.

Ведущие эксперты рынка научат, как и какие исследования проводить, как строить и проверять гипотезы, как создавать минимально-жизнеспособный продукт, как тестировать свой продукт, расскажут, что такое дизайн мышление и как применять его в работе. Ребят ждут реальные бизнес-кейсы, создание прототипов и их тестирование на реальных пользователях. По результатам летней школы несколько студентов смогут пройти интервью, присоединиться к команде ритейлера и опробовать новые знания «в бою».

Среди наставников: Ирина Марчева, CPO «М.Видео-Эльдорадо»; Данила Максишко, практик сервис-дизайна, тренер-резидент ScrumTrek; Евгений Абрамзон, руководитель группы по развитию Мобильного приложения «М.Видео-Эльдорадо»; Петр Новиков, CPO Goods.ru; Дмитрий Капаев, партнер сервис-дизайн агентства Useful; Даниил Заболотный, директор по операциям и клиентскому сервису Ozon.travel. К ним также присоединятся эксперты из ассоциации «МАКО», «Леруа Мерлен» и др.

Другие материалы рубрики

Путин отменил территориальные ограничения «Сколково»

Россиянин трижды поджигал офис Роскомнадзора из-за блокировок

Началось банкротство «Техносерва»

Глава управляющей компании Пулково в интервью CNews: Российский авиарынок должен «перепрыгнуть» в цифровую эру

В России запретили онлайн-игру, где школьник убивает учителя

Tumblr продается: Владельцы загубили сервис и избавляются от него в 50 раз дешевле старой цены

Техника

Акустика для ПК и ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно

Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM

Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии