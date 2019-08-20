Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов
ИТ-бизнес
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Цифровые процессы
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

МКБ и электронная площадка «ТЭК-торг» договорились о сотрудничестве

Бизнес Тендеры Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

«Московский кредитный банк» (МКБ) и электронная торговая площадка «ТЭК-торг» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения участники закупок на «ТЭК-торг» получат возможность использовать финансовые инструменты банка на специальных условиях.

Сотрудничество банка и ЭТП позволит участникам площадки получать решение о возможности финансирования исполненных контрактов в максимально короткие сроки – 1-2 рабочих дня, на основании минимального пакета документов.

«Одной из важнейших наших задач на сегодняшний день является развитие отношений с электронными площадками и переход на электронный документооборот на всех этапах работы по факторингу. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с одной из ведущих российских электронных площадок – "ТЭК-торг"», – сказал директор департамента факторинга МКБ Кирилл Покровский.

ЭТП «ТЭК-торг» – федеральная электронная торговая площадка для проведения государственных закупок по 44-ФЗ, закупок по 223-ФЗ, коммерческих закупок, имущественных торгов, малых закупок. На электронной площадке «ТЭК-торг» размещают свои закупки крупнейшие компании России – «Роснефть», РЖД, группа «Интер РАО», «Газпром бурение» и другие.

Другие материалы рубрики

Уволен замглавы Пенсионного фонда, получивший миллионную взятку от «Техносерва»

У российского депутата отобрали мандат из-за пиратских Windows и «1С»

Троян-шифровальщик парализовал госорганы по всему Техасу

Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября

Рейман требует 2 миллиарда у принадлежащего ему «Ангстрема»

Qiwi избавляется от «Рокетбанка», потому что у него дух стартапа

Техника

Обзор умной печи REDMOND SkyOven RO-5717S: накормит всю семью

Самые дорогие смартфоны 2019 года

Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов

Обзор умного дома REDMOND: Алиса, включи всё!
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Стратегия месяца

Как Пулково превращают в цифровой аэропорт

Леонид Сергеев

генеральный директор аэропорта Пулково

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии