«Яндекс» начал набор в «Яндекс.Лицей»

«Яндекс» объявил о начале набора новых учеников в «Яндекс.Лицей». На бесплатные занятия приглашаются те, кто учится в 8 или 9 классе и хочет научиться программировать на языке Python. Никаких специальных знаний не требуется — достаточно интереса к математике и информационным технологиям.

За два года лицеисты осваивают язык Python с нуля и до уровня, достаточного для начала карьеры программиста. Но в «Лицей» имеет смысл поступать не только тем, кто хочет стать разработчиком. Уже сейчас умение программировать востребовано в любой области, от медицины до археологии. В будущем оно станет элементом базовой грамотности, как умение читать или писать.

Этой осенью «Яндекс.Лицей» заработает на 306 площадках в 131 населённом пункте России и Казахстана. В «Лицее» могут учиться не только жители столиц, но и школьники из регионов. Например, в этом году «Яндекс.Лицей» открылся в сёлах и посёлках Липецкой области, за Полярным кругом — в Нарьян-Маре, на Южном Урале — в Кыштыме и Миассе, в городах Ханты-Мансийского автономного округа.

Сейчас «Яндекс.Лицей» работает в 131 населённом пункте России и Казахстане — за год проект вырос больше чем в два раза.

Занятия в «Лицее» начинаются после 15:00, так что их можно без проблем совмещать с учёбой в школе. «Лицей» работает на площадках партнёров — это детские технопарки, колледжи, вузы, школы. В восемнадцати российских городах отделения «Лицея» действуют на базе детских образовательных центров IT-cube.

Программа «Яндекс.Лицея» разработана в Школе анализа данных и рассчитана на два года. На первом году обучения лицеисты знакомятся с языком Python. На втором — изучают основы промышленного программирования. Ребятам рассказывают, как разрабатывать и тестировать приложения, как работать со сторонними API, как грамотно спроектировать пользовательский интерфейс, как организовать работу в команде и много другое. Занятия проводят преподаватели, которые прошли подготовку в «Яндексе».

Заявку на поступление в Лицей можно подать до 11 сентября. Для этого нужно заполнить анкету на сайте и пройти онлайн-тест — он проверяет способность мыслить логически. Те, кто успешно справится с тестом, будут приглашены на собеседование. Занятия в «Яндекс.Лицее» начнутся в первых числах октября.