Новые часы Pebble не выйдут. Fitbit уничтожит компанию после покупки

Fitbit не заинтересована в приобретении погрязшей в долгах Pebble целиком, вместо этого она выкупит только ПО-активы компании и возьмет на работу разработчиков софта. Все остальное будет распродано по отдельности.

Fitbit выкупит софт Pebble

Компания Fitbit не будет покупать пионера рынка умных часов Pebble полностью, информация о чем появилась несколько дней назад в СМИ. Fitbit намерена выкупить только ПО-активы Pebble, приобретение которых должно помочь вендору конкурировать с Apple в данном секторе. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщил ресурс Bloomberg.

Сделка оговаривает покупку интеллектуальной собственности Pebble, в том числе ОС, приложений и облачных сервисов для умных часов. Приобретение будет совершено менее, чем за $40 млн. При этом Fitbit не будет заниматься погашением долгов и прочих обязательств Pebble, которые превышают эту сумму. Остальные активы компании, в том числе серверное оборудование и запасы продукции, будут распроданы по отдельности.

Сохранение бренда Pebble по завершении сделки будет оставлено на усмотрение Fitbit. Офисы компании будут закрыты, а акции, принадлежащие ее сотрудникам, обесценятся, поскольку деньги пойдут на погашение долгов.

Разделение персонала

Соглашение также предусматривает переход в Fitbit разработчиков ПО из Pebble. На прошлой неделе Fitbit разослала предложения о работе примерно 40% штата компании. Это были преимущественно разработчики софта и несколько дизайнеров интерфейсов.

Отгрузка готовых Pebble 2 уже началась, но работа над моделями Time 2 и Pebble Core будет остановлена

Команда Pebble по разработке аппаратного обеспечения предложений не получила. Для некоторых сотрудников, не получивших предложение от Fitbit, были оговорены выходные пособия.

Генеральный директор Pebble Эрик Миджиковски (Eric Migicovsky) планирует вновь присоединиться к стартап-инкубатору Y Combinator, где займется консультированием стартапов из аппаратного сектора на ранней стадии развития. Глава аппаратного отдела Y Combinator покинул компанию в прошлом месяце.

Судьба продукции Pebble

В мае 2016 г. Pebble анонсировала три новые модели умных часов: Pebble 2, Time 2 и Pebble Core. Средства на их производство были собраны в рекордные сроки методом краудфандинга на ресурсе Kickstarter.

Отгрузка готовых Pebble 2 уже началась, так что заказчики смогут получить эту модель. Работа над моделями Time 2 и Pebble Core будет остановлена, средства будут возвращены пользователям Kickstarter, совершившим пожертвования.

Проблемы рынка умных часов

Проблемы Pebble связаны с длительным спадом на рынке умных часов. По данным IDC, в III кв. 2016 г. рынок сократились на 51,6% в годовом исчислении. При этом рынок нательных гаджетов в целом вырос на 3,1%. Однако 85% всех носимых устройств, проданных за квартал, составили браслеты для фитнеса.

Спад на рынке вызван в основном сокращением продаж умных часов Apple. В III кв. 2016 г. доля компании на этом рынке сократилась на 71% в годовом исчислении, а поставки упали с прошлогодних 3,9 млн до 1,1 млн устройств.

«Забытые» гаджеты

Одна из глобальных проблем рынка носимых устройств – то, что эти гаджеты не являются необходимыми в повседневной жизни, считает компания Gartner. По ее данным, 29% владельцев умных часов и 30% владельцев браслетов для фитнеса перестают пользоваться ими вскоре после покупки.

Статистика была составлена по результатам опроса, в котором приняли участие 9,5 тыс. покупателей из США, Великобритании и Австралии. На вопрос, почему они перестали использовать устройства, потребители отвечали, что гаджеты не оказались полезными, или быстро надоели, или просто разбились/сломались.

По словам Анжелы Макинтайр (Angela McIntyre), директора по исследованиям в Gartner, у нательных гаджетов очень высокий процент не-использования после покупки. Чтобы изменить ситуацию, производители должны предложить потребителю какие-то специфические функции, которых нет, например, в смартфонах. Как показал опрос Gartner, пользователи в возрасте до 45 лет склонны полагать, что в смартфоне есть все функции, которые могут пригодиться им в повседневной жизни.