Госфонд ФРИИ инвестировал 70 млн в электронную проверку личности

ФРИИ инвестирует 70 млн руб. в платформу для верификации данных физических и юридических лиц. Компании-участницы проекта смогут сравнивать через платформу данные своих клиентов и партнеров, но не смогут передавать эту информацию друг другу. Инвестиции будут потрачены на добавление биометрической идентификации.

ФРИИ инвестирует в IDX

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложит p70 млн в платформу для верификации частных данных IDX (Identity Exchange). Фонд сообщает, что это «первый проект инкубатора ФРИИ, созданный под запросы рынка».

IDX представляет собой решение типа b2b («бизнес для бизнеса»), предназначенное для удаленной идентификации физических и юридических лиц, а также проверки сведений о продукции и других данных.

Это актуально для бизнеса, поскольку компаниям приходится постоянно проверять данные партнеров и клиентов в связи с риском их фальсификации. Платформа предназначена для банков, страховых компаний, операторов связи, электронной коммерции, торговых площадок, онлайн-сервисов и платежных систем.

Принцип обмена информацией

IDX работает по принципу обмена информацией между компаниями-участницами проекта. Например, некоторое физическое лицо отсылает в одну из этих компаний свои данные по интернету. Если этот человек когда-либо уже предоставлял свои данные любой другой компании-участнице, и эти данные были проверены, то повторная проверка не требуется. Участники проекта просто посылают друг другу запрос на сверку данных через IDX.

Разработанная ФРИИ платформа избавит от необходимости показывать паспорт при заселении в гостиницу

При этом компании не видят данные друг друга, получая только сигнал об их достоверности. Для того чтобы физическое или юридическое лицо попал в систему IDX, оно должно вначале предоставить данные одной из компаний-участниц, и они должны быть проверены традиционным способом, например, при предъявлении документов.

Вопрос безопасности

По словам директора проекта Светланы Беловой, использование IDX не может повлечь за собой утечку данных, поскольку они не содержатся в системе ни в текстовом, ни в зашифрованном виде. IDX передает между серверами компаний-участниц не сами данные, а только сигналы об их достоверности, защищенные шифрованием по математическому методу доказательства с нулевым разглашением. Это интерактивный криптографический протокол, основанный на сравнении цифровых подписей и хэшей зашифрованных данных между участниками системы.

Возможности системы

Бизнес вынужден проверять данные как физических, так и юридических лиц, например, надежность контрагентов или наличие сертификатов у продукции. При этом запрос со стороны компании о предоставлении персональных данных может отпугнуть клиента, отмечает ФРИИ. IDX должна помочь решить эту проблему.

Заместитель директора ФРИИ по технологическому развитию Сергей Алимбеков, курирующий проект IDX, утверждает, что в России нет аналогов этому решению по набору функций и бизнес-модели, но в США есть аналогичный продукт Open Identity Exchange (OIX).

По словам Алимбекова, с помощью IDX пользователи смогут подтверждать свою личность при заселении в гостиницу, покупке билетов дальнего следования или подключении новых сервисов без предъявления паспорта.

Полученные от ФРИИ средства будут потрачены на расширение набора функций IDX, в частности, на внедрение идентификации по биометрическим параметрам, в том числе по отпечаткам пальцев, голосу, лицу и радужной оболочке глаза.

Стоимость верификации данных

Стоимость однократной идентификации данных для бизнеса с помощью IDX варьируется от p5 до p200 и зависит от объема верифицируемой информации и степени ее детализации. IDX получает процент от стоимости проведенных операций. Оплата производится по подписке на пакеты верификаций или за отдельные транзакции.

По данным ФРИИ, российский бизнес ежегодно тратит около p1,5 млрд на проверку данных клиентов и партнеров, которую вынужден проводить самостоятельно. Если за это возьмется независимая организация, то рынок подобных услуг в России в ближайшие 5-10 лет вырастет до p15-20 млрд.

В то же время в 2015 г. в США объем рынка услуг идентификации составил $7,2 млрд, сообщает ФРИИ. К 2020 г. ожидается увеличение американского рынка управления идентификацией до $12,8 млрд. при среднем годовом росте 12,2%. Аналогичный рост прогнозируется для рынка Великобритании – с $3,5 млрд до $7 млрд. При этом в развивающихся странах рынок идентификации растет почти в два раза быстрее.