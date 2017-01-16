Тонущая LeEco нашла $2,44 млрд инвестиций

Китайская компания LeEco, испытывающая серьезные финансовые трудности, привлекла около $2,18 млрд инвестиций от Sunac China и $260,93 млн от других инвесторов. За полученные средства LeEco расплатилась акциями, это крупнейшая продажа бумаг в истории компании. Деньги будут потрачены на конкуренцию с интернет-компаниями Baidu, Alibaba и Tencent.

LeEco получила $2,44 млрд

LeEco привлекла инвестиции в размере $2,18 млрд от китайской компании-девелопера Sunac China. Sunac считает, что сотрудничество с LeEco поможет освоить новые сферы бизнеса, связанные прежде всего с умной аппаратурой.

Одновременно LeEco получила около $260,93 млн от компаний Huaxia Insurance и Le Ran Investment and Management Partners. В результате общая сумма привлеченных инвестиций составила порядка $2,44 млрд.

Беспрецедентная продажа акций

В обмен на инвестиции Sunac China получил долю в различных подразделениях конгломерата LeEco. В частности, за $875,58 млн были выкуплены 8,61% акций компании Leshi Internet Informationand Technology Corp Beijing. 15% акций кинокомпании Le Vision Pictures обошлись инвестору в $152,21 млн. Также Sunac China отдал $1,15 млрд за 33,5% акций Leshi Zhixin – дочерней компании Leshi, которая производит умные телевизоры.

В результате основатель Sunac China миллиардер Сан Хонбин (Sun Hongbin) стал вторым по значимости акционером LeEco. По словам гендиректора LeEco Цзя Юэтина (Jia Yueting), это беспрецедентное событие в истории компании. Соглашение об инвестициях было достигнуто в декабре 2016 г., в ходе 6-часовых переговоров Цзя с инвесторами. Хонбин, который родом из той же китайской провинции, что и Цзя, сообщил, что мысль инвестировать в LeEco пришла ему в голову, когда он узнал о попытках Цзя продать часть собственности компании, чтобы получить какие-то средства.

О привлечении инвестиций гендиректор LeEco Цзя Юэтин договорился лично в ходе 6-часового совещания с инвесторами

Куда LeEco потратит деньги

Цзя Юэтин сообщил, что полученные деньги LeEco планирует потратить на борьбу такими конкурентами как Baidu, Alibaba и Tencent – крупнейшими интернет-компаниями Китая.

Также привлеченные средства должны помочь LeEco рассчитаться с поставщиками за компоненты для мобильных телефонов и оплатить лицензии на вещание спортивных каналов. Ресурс Bloomberg отмечает, что часть средств может пойти на улучшение положения компании Faraday Future – подразделения LeEco, которое разрабатывает фирменный элекромобиль.

В 2016 г. акции LeEco упали более чем на 36% и были сняты с торгов в начале декабря. Оборот бумаг был возобновлен после сообщения о получении инвестиций, причем их цена на бирже в Шеньчжене сразу же выросла на 4,8%. Одновременно резко подскочили акции поставщиков LeEco – например, бумаги компании Coolpad Group в Гонконге выросли на 11,6%. Тем временем акции Sunac China упали на 10%, поскольку инвестиция в LeEco выбивается из ряда обычных вложений компании.

Проблемы LeEco

О финансовых проблемах LeEco Цзя Юэтин заявил в ноябре 2016 г. в открытом письме сотрудникам компании. В качестве причины он указал чрезмерно быстрый рост по всем направлениям сразу – проще говоря, приобретение телекомпанией Leshi автомобильного и смартфонного бизнеса одновременно. Миллионер обязался сократить собственный доход до 1 юаня (около $0,15) и пообещал замедлить темпы развития.

Через несколько дней стало известно, что LeEco остановила строительство завода по выпуску электромобилей в Неваде, поскольку была должна подрядчику $21 млн еще за сентябрь. Проектом завода занимается Faraday Future, базирующаяся в Калифорнии, США. LeEco планирует инвестировать в завод около $1 млрд в течение 10 лет. Цзя неоднократно заявлял, что предприятие будет оборудовано по последнему слову техники и станет главным конкурентом производителя электромобилей Tesla Motors.