АФК «Система» обогатится: МТС повысила цену выкупа своих акций

МТС увеличила ценовой коридор в рамках оферты на выкуп собственных акций. Всего компания готова потратить до 9 млрд руб. на выкуп акций у миноритариев и у своего основного акционера - АФК «Система».

МТС призывает миноритариев продавать акции

Оператор «Мобильные Телесистемы» (МТС) изменил условия ранее объявленного тендера на выкуп собственных акций. Компания повысила ценовой коридор выкупа: с ранее объявленных 253-283 руб. за одну акцию до 270-290 руб. за акцию.

Напомним, впервые МТС объявила о намерении потратить до 10 млрд руб. на выкуп собственных акций осенью 2016 г. Из них до 4,9 млрд руб. планировалось потратить на выкуп акций у миноритарных акционеров, и до 5 млрд руб. - на выкуп ценных бумаг у основного акционера, АФК «Система». Бумаги у АФК «Система» выкупаются по результатам оферты для миноритариев пропорционально доли владения корпорацией в МТС.

Тогда ценовой коридор составлял 199-299 руб. за одну акцию. Но миноритарии неохотно воспользовались офертой: МТС потратила на выкуп собственных акций только 700 млн руб., ценные бумаги выкупались по цене 229 руб за одну акцию.

Повторная оферта

После этого - в начале 2017 г. - МТС объявила повторную оферту, в рамках которой цена выкупа повышена. Максимальная цена выкупа в рамках новых условий - 290 руб. - представляет из себя премию в размере 5,2% к рыночной цене акций МТС (по результатам торгов на Московской бирже 31 января), минимальная - 270 руб - дисконт в размере 2,1%. Прежний ценовой коридор предполагал дисконт 3,9% (для минимальной цены) и премию 7,5% (для максимальной цены) к котировкам акций на 16 января 2017 г.

МТС подняла минимальную цену выкупа акций со 199 до 270 руб.

Всего МТС готова потратить до 4,65 млрд руб. на выкуп собственных акций у миноритарных акционеров. У миноритариев, в зависимости от цены выкупа, будет выкуплено от 0,8 - 0,86% акций МТС. После этого, в зависимости от результатов оферты, компания потратит также до 4,65 млрд руб. на выкуп акций у АФК «Система» пропорционально ее доле владения в операторе.

Выгода для АФК «Система»

МТС готова выкупать как свои обыкновенные акции, которые котируются на Московской бирже (ADS), так и американские депозитарные акции, которые выпущены на обыкновенные акции и котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. По обыкновенным акциям срок действия оферты оканчивается 15 февраля 2017 г. по московскому времени, по ADS - 14 февраля 2017 г. по нью-йоркскому времени.

Оферта на текущих условиях выгодна, в первую очередь, АФК «Система»: корпорация сможет заработать на продаже акций МТС, сохранив в ней контроль. Сейчас у АФК «Система» есть чуть более 50% акций в МТС. В 2016 г. АФК «Система» без учета оферты от МТС дважды продавала акции МТС на общую сумму $223 млн.