Связь для ЧМ-2018 будет строить «Мегафон»

«Мегафон» выиграл тендер «дочки» «Ростеха» НЦИ на обеспечение услуг связи для предстоящего в России Чемпионата мира по футболу. Сумма соответствующего контракта составили 4,25 млрд руб. Заявка конкурирующего с «Мегафоном» консорциума МТТ и «Ростелекома» была отклонена.

«Мегафон» получил контракт на ЧМ-2018

«Дочка» госкорпорации «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) заключила контракт с «Мегафоном» на оказание услуг, обеспечивающих телекоммуникационные сервисы для Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 г. (ЧМ-2018), а также для предшествующего ему в 2017 г. Кубка конфедераций FIFA.

Контракт был заключен в рамках процедуры закупки у единственного поставщика. Согласно информации, размещенной на Портале госзакупок, сумма контракта составила 4,25 млрд руб.

Контракт предполагает предоставление оборудования и доступ к инфраструктуре, которые позволят НЦИ обеспечить организатора Чемпионата мира по футболу FIFA услугами связи: местной, междугородней и международной телефонной связи, передачи данных, мобильной связи и др.

Долгий поиск подрядчика

Тендер по поиску соответствующего поставщика НЦИ объявил еще в декабре 2016 г. Начальная стоимость контракта составила 4,286 млрд руб. На участие в тендере было подано две заявки: от «Мегафона» и от консорциума, состоящего из «Межрегионального Транзиттелекома» (МТТ) и «Ростелекома».

Однако обе заявки были отклонены конкурсной комиссией из-за непредоставления полного комплекта документов. В частности, «Мегафон» не представил все необходимые копии актов о вводе своих сетей в эксплуатацию, а МТТ не представил доказательства наличия у него успешного опыта поставки продукции.

«Мегафон» со второго раза получил подряд на обеспечение услуг связи на Чемпионате мира по футболу

После этого НЦИ объявил повторный тендер, заявки на участие в котором также подали «Мегафон» и консорциум из МТТ и «Ростелекома». При этом «Мегафон» готов был выполнить все необходимые работы за 4,25 млрд руб., а МТТ и «Ростелеком» - за сумму, аналогичную начальной цене контракта.

Однако заявка МТТ и «Ростелекома» вновь была отклонена из-за непредоставления полного комплекта документов. Операторы связи не представили декларацию о том, что для заключения данного контракта им не потребуется получения одобрения акционеров на совершение сделки с заинтересованностью, также не были представлены в полном объемы копии лицензий на оказание услуг связи, актов о вводе сетей связи и технических средств для обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

В этой связи была осуществлена закупка у «Мегафона» как у единственного поставщика. Снижение цены контракта по сравнению с первоначальной составило менее 1%. В «Мегафоне» напомнили, что оператор имеет успешный опыт предоставления телекоммуникационных сервисов для Зимней Олимпиады, прошедшей в 2014 г. в Сочи. В МТТ и «Ростелекоме» от комментариев отказались.

Осталось найти оператора сети Tetra

Напомним, НЦИ по контракту с Минкомсвязи разработало проект ИТК-инфраструктуры ЧМ-2018. В 2016 г. правительство назначило «Ростех» единым исполнителем работ по созданию данной инфраструктуры. Сумма соответствующего контракта составит 11 млрд руб. Работы будет выполнять также НЦИ.

Параллельно НЦИ проводит другой тендер на предоставление услуг, обеспечивающих создание выделенной сети транкинговой связи стандарта Tetra. Начальная стоимость данного лота 1,94 млрд руб. Заявки на участие в тендере подали компании «МС-Спецтелеком» и «Радиотел-СПБ». Они готовы выполнить работы за 1,75 млрд руб. и 1,85 млрд руб. соответственно. Конкурсная комиссия допустила обе заявки, однако решила объявить переторжку тендера, так как участники, по мнению комиссии, незначительно снизили цены.