Власти разрешили россиянам ходить на YouPorn.com

Роскомнадзор отменил блокировку на территории России одного из крупнейших в мире сайтов с контентом «для взрослых» YouPorn.

По разрешению суда

Роскомнадзор исключил сайт YouPorn из единого реестра запрещенных сайтов. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте надзорного ведомства.

«Мы исключили страницу сайта youporn из Реестра в связи с получением определения об отмене решения суда г. Владивостока», - говорится в сообщении. Напомним, решение о блокировке YouPorn в июне 2016 г. вынес Первореченский районный суд Владивостока (в реестр сайт был включен 13 сентября 2016 г.).

Иск о блокировке был подан местной прокуратурой, которая усмотрела в работе сайта признаки нарушения требований закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Владельцы сайта обратились за защитой в канадское юридическое бюро Going International, которое наняло для обжалования решения адвоката Алексея Клецкина. Юрист заявил, что это решение было основано на мнении прокурора, который является истцом и не может выступать в качестве независимого эксперта по содержимому сайта.

Кроме того, по словам адвоката, YouPorn ограничивал доступ к сайту несовершеннолетних с помощью формы подтверждения возраста. В итоге в конце января 2017 г. апелляционная коллегия Приморского краевого суда отменила вынесенное решение.

Акт проверки прокуратурой сайта Youporn

Сайт YouPorn работает с августа 2006 г., его владельцем, по данным открытых интернет-источников, является ИТ-компания MindGeek, штаб-квартира которой находится в Люксембурге. В разные годы сайт также блокировали в Германии и странах Азии. По состоянию на февраль 2013 г., это 83 самый популярный сайт в мире и пятый по популярности сайт со «взрослым» контентом.

Взрослые темы

Общественная организация «РосКомСвобода» отмечает, что разблокировка ранее заблокированного сайта со «взрослым» контентом является прецедентной для российской судебной практики. «Конечно, к такому явлению как порнография можно относиться по разному. Но поскольку я юрист, то рассуждаю в данном случае исключительно с позиции права. И эти позиции говорят о том, что законодательство РФ не запрещает распространение порнографии как таковой. Незаконны лишь всякие вопросы, связанные с несовершеннолетними (двумя руками и двумя ногами за!!!)..», - отметил в своем Facebook-аккаунте юрист Алексей Клецкин. Блокировки доступа к веб-сайтам начались в России в 2012 г.

Кроме YouPorn в разное время были заблокированы такие схожие по тематике ресурсы, как Pornhub и торрент-трекер Pornolab. В случае с Pornolab выступившие истцами прокуроры отмечали, что размещенный на порнотрекере видеоконтент «воздействует на сознание и волю неопределенного круга лиц».