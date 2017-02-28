Разработчики «Моего офиса» с помощью властей отменили госзакупку ПО Microsoft

Компании «Новые облачные технологии», известной как разработчик российского пакета «Мой офис», удалось с помощью ФАС отменить государственную закупку программ Microsoft. Жалобщик уверен, что это первый подобный случай.

Отмена закупки по жалобе отечественного разработчика

Как стало известно CNews, по итогам рассмотрения жалобы в ФАС разработчика пакета программ «Мой офис» — компании «Новые облачные технологии» — произошла отмена завершившейся ранее госзакупки ПО Microsoft (лицензирования). Копия соответствующего решения антимонопольной службы имеется в распоряжении редакции. Данную закупку пыталась осуществить администрация муниципального образования Славянский район, находящаяся в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.

В «Новых облачных технологиях» уверены, что это первый случай отмены гостендера в отношении заведомо зарубежного софта по жалобе отечественного разработчика. «Это может свидетельствовать о том, что региональные управления ФАС начинают жестче реагировать на закупки иностранного ПО», — отметила в разговоре с CNews представитель компании Лилиана Пертенава.

Номенклатура поставки включала 139 лицензий на обновление ОС Windows, 139 лицензий на офисные приложения Office Pro Plus, 171 лицензия на серверные продукты Microsoft разных типов, две лицензии на СУБД MS SQL и одна на систему управления процессами организации SharePoint.

Состоялся первый прецедент отмены гостендера по жалобе отечественного разработчика

Начальная цена контракта была выставлена на уровне p1,6 млн. В «Новых облачных технологиях» считают это довольно существенной суммой в масштабах муниципального бюджета. На аукцион вышла только одна компания — «Энвижн груп». Она и была признана победителем конкурсной комиссией.

Содержание жалобы

Как следует из текста решения ФАС, в жалобе на тендер указывалось, что заказчик в своем обосновании невозможности соблюдения им запрета на допуск иностранного ПО при закупках для госнужд описал такие характеристикам закупаемого софта, которые отсутствуют у программ в Реестре российского ПО в разделе «Офисные приложения». С точки зрения жалобщика это является нарушением требований постановления Правительства РФ от 16 ноября 2015 № 1236 (описывает вышеупомянутый запрет на зарубежный софт для госнужд).

Напомним, госорганы обязаны при закупках ориентироваться на этот реестр. Но за ними также остается право обосновать невозможность использования российских программ. И в этом смысле жалоба звучит несколько странно. В данном случае заказчик приводит соответствующие обоснования по каждому из классов ПО. В частности в отношении офисных пакетов утверждается невозможность их интеграции с приложениями Outlook и SharePoint.

Аналогичные обоснования прописаны и для других классов. Например, для операционных систем указано, что отечественные варианты не совместимы с технологией службы каталогов Active Directory. Справедливость этих и других утверждений в российском офисе Microsoft комментировать CNews не стали.

В «Новых облачных технологиях» заверили CNews, что в решении ФАС аргументация заявителя была указана только частично. «Это обычная практика для такого рода документов, — говорят юристы компании. — В частности, что касается интеграции с приложениями Outlook и SharePoint, мы указывали в жалобе, что утверждение заказчика о том, что программное обеспечение “Мой офис” не поддерживает такую интеграцию, не соответствует действительности».

Суть решения ФАС

Несмотря на указанную странность в жалобе, решение все же оказалось в пользу заявителя, потому что ФАС рассмотрела условия тендера более широко. Заказчику было поставлено в вину, что он указал конкретные марки продуктов, без обязательной пометки «или эквивалент».

При этом в перечне продуктов отсутствовало описание их конкретных функциональных, технических и качественных характеристик, по которым их можно было бы сравнить с возможными аналогами в Реестре отечественного ПО, а также удостовериться в справедливости аргументов чиновников в обосновании закупки зарубежных программ.

С точки зрения юристов «Новых облачных технологий», последнее обстоятельство свидетельствует о том, что заказчик перед закупкой сравнения продуктов Microsoft с софтом из реестра не проводил.

По итогам разбирательства ФАС решила выдать заказчику предписание об устранении нарушений закона о контрактной системе и передать материалы дела для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства уполномоченному должностному лицу.

Неуместное сравнение с другим разбирательством ФАС

В «Новых облачных технологиях» призывают не сравнивать выигранное ими дело с другой удовлетворенной жалобой в ФАС на Министерство информационных технологий и связи Челябинской области. В тот раз, в прошлом году компании «Вэлл-сервис» удалось опротестовать отклонение своей заявки на том основании, что ее продукты не входят в Реестр отечественного ПО.

«По нашей жалобе УФАС рассматривало вопрос о необоснованной закупке заведомо иностранного ПО в обход законодательного запрета, — поясняет Лилиана Пертенава.

В Челябинске стоял вопрос о том, правомерно ли отклонять заявку участника закупки, если он декларирует, что предлагаемое им программное обеспечение является российским, но при этом оно отсутствует в реестре, и нет достоверной информации, подтверждающей его иностранный статус».