Сбербанк без конкурса и без документов отдал Mail.ru контракт на 549 миллионов

Сбербанк продолжил традицию безальтернативной раздачи многомиллионных контрактов на оказание справочно-информационных услуг, размещая при этом в открытом доступе чистые листы вместо тендерных документов.

Непрозрачная закупка неназванных услуг

Сбербанк безальтернативно назначил компанию «Мэйл.ру» своим поставщиком справочно-информационных услуг сроком на три года. Цена контракта определена на уровне p549,3 млн. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Поставщик был выбран заказчиком в формате закупки у единственно возможного источника. Примечательной особенностью процедуры является тот факт, что вместо документации с описанием объекта закупки Сбербанк разместил в публичном доступе пустую страницу документа в Word.

На вопросы CNews относительно того, какие именно услуги будут оказаны «Мэйл.ру» в рамках исполнения контракта, ни в самой компании, ни в Сбербанке на момент публикации этого материала ответить не успели.

Сбербанк законтрактовал «Мэйл.ру» на 549 млн по итогам абсолютно непрозрачной закупочной процедуры

Отметим, что безальтернативные закупки госведомств и компаний с госучастием, к которым относится Сбербанк, — это весьма распространенная практика, однако отсутствие в публичном доступе каких бы то ни было тендерных документов — исключительно редкое явление.

Аналогичные непрозрачные закупки

Анализ сайта госзакупок показывает, что в последние годы Сбербанк уже несколько раз закупал «справочно-информационные услуги», и всякий раз процедуры были безальтернативными и непрозрачными с точки зрения представления документации — все закупки сопровождались пустыми страницами в редакторе Word.

Так, в августе 2015 г. неназванные справочно-информационные услуги были приобретены на неопределенный срок у «Мегафона» за p442,7 млн. В сентябре 2015 г. аналогичный по названию и бессодержательности контракт был отдан компании «Вымпел-коммуникации» (телеком-оператор «Вымпелком»; торговая марка «Билайн») за p312,9 млн.

В апреле 2016 г. трехлетний контракт на p373,5 млн достался «Объединенному кредитному бюро» (главным акционером выступает «Интерфакс»). И эта же организация в ноябре 2016 г. получила одноименный контракт на p7,6 млн. В последнем случае в публичный доступ был выложен протокол заседания конкурсной комиссии, из которого можно узнать, что срок исполнения договора ограничен 31 декабря 2018 г., а его предмет описан как «подготовка 22 информационных отчетов по оценке эффективности взыскания на различных сроках просроченной ссудной задолженности физических лиц».