90% венчурных инвестиций в России идет в ИТ

Российские ИТ-компании в 2016 г. привлекли $149,6 млн венчурных инвестиций. Это 90% от всех вложений такого типа в стране. Лидером по объему инвестиций стали облачные технологии и ПО. Кроме того, эксперты отмечают сильные позиции финтеха и соцсетей, а также рост интереса инвесторов к рекламным технологиям.

Венчурные инвестиции в ИТ

В 2016 г. сектор информационных технологий привлек в России больше всего венчурных инвестиций. ИТ стали объектом 110 венчурных сделок, то есть 70% всех таких сделок, заключенных в течение года. При этом общая сумма вложений в ИТ составила $149,6 млн, или 90% от всех инвестиций данного типа. Остальное было вложено в биологические и промышленные технологии. К таким выводам пришла компания PricewaterhouseCoopers (PwC), исследовавшая российский рынок венчурных инвестиций.

По данным PwC, количество венчурных сделок в ИТ-секторе выросло в 2016 г. на 13% по сравнению с 2015 г., когда их насчитывалось 97. Компания объясняет это тем, что значение ИТ в различных сферах бизнеса постоянно растет, поэтому инвесторы все охотнее вкладывают средства в технологическую трансформацию.

Однако общая сумма сделок по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 27% – в 2015 г. она составляла $2,1 млн. По данным PwC, причиной стало снижение средней стоимости одной сделки: в 2016 г. этот показатель составил $1,4 млн, в то время как в 2015 г. он достигал $2,1 млн.

Инвестиции по различным направлениям ИТ

Больше всего венчурных средств в 2016 г. было вложено в облачные технологии и ПО – сумма достигла $41,8 млн, то есть 28% от общего объема рынка. В 2015 г. самым финансируемым направлением была электронная коммерция, получившая за год в общей сложности $73 млн. PwC объясняет смену лидирующего направления тем, что технологии в электронной коммерции уже достигли требуемого уровня развития. Соответственно, на первый план вышли проблемы перевода данных в облака, безопасности этих данных и создания необходимого ПО.

В 2016 г. венчурные инвесторы предпочитали вкладывать средства в «понятные» ИТ-продукты

В тройку лидирующих ИТ-направлений по объему инвестиций также вошли технологии в финансовом секторе (финтех) и справочно-рекомендательные сервисы вместе с социальными сетями. В 2016 г. они получили по $15 млн, то есть по 10% от общей суммы венчурных вложений в ИТ.

Что касается количества сделок, то здесь также лидирует облачные технологии, на которые в 2016 г. пришлось 19 сделок – на 8 больше, чем в 2015 г. Тройку лидеров замыкают электронная коммерция и рекламные технологии – по этим направлениям было заключено по 13 соглашений. PwC отмечает резкий рост интереса инвесторов к рекламным технологиям – в 2015 г. они были объектом всего 2 сделок.

Самая большая средняя стоимость сделки была отмечена в подсекторе туризма – $3 млн при 4 соглашениях. Вторую строчку занимают телекоммуникации – $2,7 млн при 4 сделках. На третьем месте находятся облачные технологии и ПО – $2,2 млн при 19 договоренностях.

Самые крупные венчурные соглашения по ИТ в 2016 г. – это сделки, заключенные компаниями GridGain Systems и NGINX. GridGain Systems привлекла в феврале $15 млн от таких инвесторов как Сбербанк, а также фонды Almaz Capital, MoneyTime Ventures и RTP Ventures. NGINX получила в апреле $8 млн от Runa Capital, Telstra Ventures, NEA, e.ventures и Index Ventures.

ИТ-инвестиции по сегментам и кварталам

Из $149,6 млн венчурных инвестиций в ИТ-сектор большая часть была потрачена на расширение бизнеса – около $86,9 млн. Посевные инвестиции составили всего $3,7 млн, финансирование стартапов – $7,9 млн, инвестиции на ранней стадии – $51,1 млн. В целом посев и стартап получили 8% средств, более зрелые вложения – 92%.

Распределение венчурных инвестиций 2016 г. по различным направлениям ИТ

Если говорить о количестве сделок, то в 2016 г. лидируют инвестиции ранней стадии – на этот сегмент пришлось 53 договоренности. Посевных сделок за год набралось 16, соглашений по стартапам – 12, договоренностей по расширению – 29. Стартапы – это единственный сегмент, где количество сделок уменьшилось: в 2015 г. их число достигало 16.

По мнению PwC, тот факт, что инвесторы вкладывают деньги в основном в поздние стадии ИТ-проектов, свидетельствует об их осторожности. Эта осторожность вызвана неопределенными макроэкономическими показателями, на фоне которых инвесторы отдают предпочтение «понятным» ИТ-продуктам и уже опробованным бизнес-моделям.

Почти половина венчурных инвестиций в ИТ, выпавших на 2016 г., была размещена в течение первого квартала: $54,5 млн в ходе заключения 26 сделок. На второй, третий и четвертый кварталы пришлось 27, 31 и 26 соглашений, на общую сумму $31,9 млн, $34,7 млн и $28,5 млн соответственно. В 2015 г. инвесторы активнее всего вкладывали деньги в ИТ в четвертом квартале.