ВТБ отдаст «Ростелекому» контроль над Tele2 из-за «геополитической напряженности»

ВТБ рассматривает возможность передать «Ростелекому» контроль над Tele2. Сотовый бизнес надо объединять с фиксированным, считают в банке, кроме того, государству в целях безопасности необходим собственный телекоммуникационный оператор.

«Ростелекому» может достаться контроль над Tele2

Акционеры сотового оператора Tele2 рассматривают возможность передачи контроля над оператором «Ростелекому». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Юрия Соловьева, первого зампредседателя госбанка ВТБ, совладельца Tele2. При этом ВТБ не будет полностью выходить из состава акционеров Tele2, но не исключает варианта с уменьшением собственной доли.

Переход под контроль «Ростелекома» позволит осуществить синергию между фиксированной и мобильной связью, говорит Соловьев. Это, в свою очередь, усилит конкурентные позиции Tele2 в сравнении с сотовыми операторами «большой тройки» - «Вымпелкомом», «Мегафоном» и МТС.

Ради кибербезопастности страны

«Мы прошли самое тяжелое время, самые высокие процентные ставки, самый большой CAPEX (капитальные затраты), в тяжелейшей конкурентной борьбе, но «большая тройка» может давать на своей инфраструктуре quadruple play («пакет» из услуг мобильной и фиксированной связи, ШПД и ТВ), - заявил Соловьев. - Когда мы обменялись мобильными активами с «Ростелекомом», у нас была надежда на то, что компании смогут работать эффективно. К сожалению, структура акционеров не позволяет нам реализовать эту синергию полностью и мы здесь начинаем проигрывать».

Зампред ВТБ упомянул и о кибербезопастности страны. «Геополитическая напряженность, зависимость России от «мирового интернета» требует наличия телеком-игрока с государственным контролем», - говорит Юрий Соловьев.

Как Tele2 сливалась с активами «Ростелекома»

Напомним, российский сотовый оператор Tele2 был создан одноименной шведской компанией. В 2013 г. шведы продали российский Tele2 в ВТБ, который, оставив себе 50% акций оператора, вторую половину продал консорциуму из банка «Россия» и структур владельца «Северстали» Алексея Мордашева.

В условиях роста долговой нагрузки Tele2 и снижения темпов роста выручки и абонентской базы

ВТБ решил отдать контроль над оператором «Ростелекому»

В конце того же 2013 г. было принято решение об объединении Tele2 с сотовыми активами «Ростелекома». 55% в совместном предприятии получили акционеры Tele2, 45% - «Ростелеком». Объединенная компания стала четвертым федеральным сотовым оператором.

До слияния с «Ростелекомом» у Tele2 были сети стандарта GSM (второе поколение сотовой связи) в нескольких десятках российских регионах, включая Санкт-Петербург, но без Москвы. Также компания не обладала лицензиями на более современные стандарты сотовой связи - UMTS (третье поколение, 3G) и LTE (четвертое поколение, 4G).

«Ростелеком» подконтролен государству, исторически компания занималась фиксированной связью, но в 2009-2010 г.г. оператор сделал также ставку и на развитие сотовой связи. У «Ростелекома» были GSM-сети в нескольких десятках российских регионах. Поглощение оператора «Скай Линк» позволило «Ростелекому» получить GSM-лицензии еще на несколько десятков регионов и 3G-лицензию на большую часть страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Также «Ростелеком» получил федеральную лицензию на стандарта LTE.

Долги и убытки Tele2

После объединения с мобильными активами «Ростелекома» Tele2 начал активное строительство сетей. В частности, была запущена 3G/4G-сеть в Москве и построены 3G-сети в ряде регионов. «Ростелеком» в конце 2016 г. запустил виртуального оператора на базе сети Tele2.

Но интенсивное строительство сетей привело к росту долговой нагрузки Tele2. На конец 2016 г. чистый долг Tele2 составил 126,5 млрд руб., что почти в восемь раз превышает показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию). По итогам 2016 г. чистый убыток Tele2 увеличился более чем в два раза до 15,6 млрд руб. - во многом из-за процентов по обслуживанию кредитов.

Недавно сменилось руководство в «Ростелекоме»: вместо Сергея Калугина президентом компании стал Михаил Осеевский, который до этого занимал пост зампреда ВТБ. Издание РБК писало, что кандидатуру Осеевского пролоббировал ВТБ, поскольку Калугин не хотел устанавливать контроль над Tele2.

Калугин действительно высказывался за то, что продолжать развивать сотовый бизнес совместно с партнером. Осеевский же на своей первой пресс-конференции в новой должности сказал, что «Ростелеком» будет более плотно заниматься Tele2 и рассматривает возможность установления контроля над сотовый оператором. Нынешние слова Юрия Соловьева о Tele2 в «Ростелекоме» оставили без комментариев.

«Долговая нагрузка Tele2 растет, а темпы роста выручки и абонентской базы снижаются, в связи с чем очевидно желание акционеров Tele2 выйти из этого бизнеса и продать его госкомпании, - полагает гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. - Для самого «Ростелекома» покупка Tele2 будет хорошим вариантом: мобильный интернет по скорости догоняет фиксированный, поэтому для «Ростелекома» будет логично обзавестись мобильным бизнесом».