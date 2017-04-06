Госорганы пошли на Apple войной из-за iPhone, превратившихся в «кирпичи»

Австралийское ведомство по защите прав потребителей судится с Apple из-за того, что компания отказывается бесплатно ремонтировать бракованные iPhone, если они побывали в ремонте в нелицензированном сервисе. Под браком подразумевается «ошибка 53», превращающая iPhone 6 в «кирпичи». Кроме того, Apple регулярно дезинформирует потребителей насчет их реальных прав.

Иск против Apple

На компанию Apple подали в суд за то, что она отказывается чинить бракованные iPhone, если они уже побывали в ремонте у сторонних фирм. Истцом выступает Австралийская комиссия по конкуренции и потреблению (ACCC). В федеральном суде Австралии комиссия обвинила компанию в «неверном, обманчивом и вводящем в заблуждение представлении потребительских прав».

Предметом разбирательства стала так называемая «ошибка 53» – дефект, от которого страдают модели iPhone 6, 6 Plus, 6S и 6S Plus. «Ошибка 53» приводит к отказу кнопки «домой» и встроенного в нее сканера отпечатка пальца. Когда владелец устройства, пораженного «ошибкой 53» обращается в сервисный центр Apple за помощью, ему отказывают в бесплатной помощи, если его смартфон побывал в ремонте у неизвестной фирмы. Не важно, была ли это попытка исправить в стороннем сервисе собственно «ошибку 53», или этот сторонний сервис всего лишь заменил разбитое стекло экрана, когда устройство еще работало нормально – ремонтировать его бесплатно Apple не будет. Несмотря на то, что поломка является результатом допущенного ею брака.

Юридическая сторона вопроса

Австралийское законодательство не позволяет производителю отказываться от обязанностей по устранению брака, если устройство побывало в стороннем ремонтном сервисе, заявляет ACCC. По словам Дими Иоанно (Dimi Ioannou), директора юридической фирмы Maurice Blackburn, в этом случае австралийскому потребителю гарантировано железное право на бесплатное устранение неполадки, и сторонний ремонт никак не влияет на ситуацию.

«Покупатель не может быть наказан за то, что искал более приемлемое предложение о ремонте. У Apple и так недешевая продукция», – отмечает Иоанно. По ее словам, закон вообще запрещает вендорам способствовать возникновению монополии на ремонт какой-либо продукции.

«Ошибка 53»

Дефект, получивший название «Ошибка 53», впервые был зафиксирован в феврале 2016 г. Пользователи всей линейки iPhone 6 столкнулись с тем, что кнопка «домой» со встроенным в нее сканером отпечатка пальца перестает работать после обновления iOS. Как выяснилось впоследствии, до этого большинство пользователей ремонтировало свои iPhone, заменяя кнопку «домой». После ремонта устройство продолжало работать нормально – до установки обновления или попытки загрузиться из бэкапа. После этого смартфон превращался в «кирпич».

Австралийская комиссия обвиняет Apple в нарушении законов по защите потребителей

Как сообщила Apple, каждый сканер отпечатка пальца в iPhone 6 уникален. Он «привязан» к аппарату и может работать только с ним – Apple поясняет такую конструкцию соображениями безопасности. Замена кнопки сама по себе воспринимается устройством нормально. Но обновленное ПО первым делом проверяет, тот ли это сенсор, который должен здесь быть. Идентифицировав сканер как посторонний, iOS его отключает.

Поскольку непосредственной причиной поломки было распространяемое вендором обновление, ACCC пришла к заключению, что неисправность можно считать браком, а не следствием некачественного ремонта. Соответственно, на этот брак распространяются австралийские законы по защите потребителей.

Борьба Apple и ACCC

ACCC не впервые обвиняет Apple в неверном информировании потребителя о его правах. В декабре 2013 г. комиссия расследовала деятельность компании и обнаружила ряд расхождений в предоставляемой ею информации с законами по защите потребителей. Например, сотрудники Apple сообщали покупателям, что они не имеют права на возврат денег, замену и бесплатный ремонт бракованного продукта. Однако австралийские законы гарантируют им такое право.

Также работники Apple регулярно говорили клиентам, что у них нет права вернуть продукт в течение 14 дней, или что гарантийное обслуживание длится всего 12 месяцев, что тоже противоречит австралийским законам.