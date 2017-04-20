В России иностранцам запретили владеть онлайн-кинотеатрами. Главный кандидат на блокировку - Netflix

Госдума отредактировала законопроект об онлайн-кинотеатрах. Теперь предполагается разрешить иностранцам владеть онлайн-кинотеатрами при условии, что их аудитория в России составляет больше 50% от общей, иначе они будут заблокированы. Одним из главных кандидатов на блокировку согласно нынешнему варианту законопроекта стал Netflix.

Обновленный законопроект об онлайн-кинотеатрах

Государственная Дума приняла во II чтении законопроект «Об онлайн-кинотетрах» (OTT-сервисах). Документ первочально был разработан депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым, но подвергся критике со стороны отрасли, Минэкономразвития и Правительства. Во II чтении законопроект претерпел значительные изменения.

Законопроект предусматривает регулирование деятельности аудио-визуальных сервисов и создание Роскомнадзором соответствующего реестра. В него будут включаться сервисы, осуществляющие демонстрацию кино за плату или в обмен на просмотр рекламы, деятельность которых направлена на привлечение внимания российской аудитории и чья суточная посещаемость в России превышает 100 тыс.

Иностранцам запретят владеть иностранными онлайн-кинотеатрами

Иностранным организациям, а также подконторльным иностранцам российским организациям и лицам с двойным гражданством, запрещается владеть более чем 20% в онлайн-кинотеатрах из соответствующего реестра. Но во II чтении данное требование было смягчено: теперь оно будет относится только к онлайн-кинотеатрам, чья аудитория в России составляет менее половины от общей аудитории.

Впрочем, и в таких случаях иностранцы смогут обратиться в специально созданную правительственную комиссию с запросом о разрешении на владение онлайн-кинотеатром. Такое разрешение может быть выдано при условии, что оно будет соответствовать «интересам развития рынка аудиовизуальных сервисов в России». Также разрешения иностранцам на владение онлайн-кинотеатрами могут выдаваться правительственной комиссией по иностранным инвестициям в стратегически важные отрасли.

По новому тексту закона, иностранным онлайн-кинотеатрам придется

обращаться в правительство за разрешением на работу в России

Поправки, принятые во II чтении, позволят иностранцам владеть онлайн-кинотеатрами с преимущественно российской аудиторией. Также положения законопроекта не распространяются на сервисы, размещающие пользовательский контент - например, YouTube. Одним из главных кандидатов на блокировку согласно нынешнему варианту законопроекта стал Netflix.

Блокировка Роскомнадзором через Мосгорсуд

Когда Роскомнадзор обнаружит ресурс, который должен быть включен в реестр аудиовизуальных сервисов, его хостинг-провайдеру будет направлен запрос на предоставление информации о владельцах данного сервиса. Ответ на запрос должен быть отправлен в течении трех дней. Затем у владельца ресурса будет два месяца на приведение его работы в соответствие с законом.

Если онлайн-кинотеатр не будет удовлетворять требования о владении, то Роскомнадзор сможет через суд потребовать блокировки доступа к нему с территории России. Соответствующие иски в качестве первой инстанции будет рассматривать Мосгорсуд.

К аудиовизуальным сервиса из соответствующего реестра будет предъявляться еще целый ряд требований. Им будет запрещено распространять нецензурную брань, информацию, нарушающую гостайну, пропагандировать терроризм, экстремизм, культ насилия и пр.

Кроме того, онлайн-кинотеатрам предстоит соблюдать требования законодательства о проведении выборов и осуществлять маркировку запрещенных для детей материалов.

В ходе II чтения из законопроекта убрали первоначально содержащийся в нем пункт, который обязывал онлайн-кинотеатры удовлетворять требования граждан и организация об удалении недостоверной информации о них. Убрали и пункт о необходимости включения в Реестр аудиовизуальных сервисов, ориентированных на жителей одного российского региона (для попадания в Реестр их суточная посещаемость должна была превышать 20 тыс.) Зато появился запрет на распространение телеканалов и телепрограмм, не зарегистрированных в России в качестве СМИ.

Счетчики от Роскомнадзора

В документе появилось требование о необходимости для владельцев онлайн-кинотеатров устанавливать онлайн-счетчики, рекомендованные Роскомнадзором. Аналогичное требование вводится и в отношении новостных агрегаторов (регулирование их деятельности началось в России в 2016 г.).

Штрафы для онлайн-кинотеатров

Еще одно нововведение, появившееся во II чтении, это внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях об установлении штрафов для владельцев онлайн-кинотеатров. За распространение незарегистрированных СМИ на физические лица будут накладываться штрафы в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., на должностные лица - от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., на юридические лица - от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб.

За неосуществление возрастной маркировки вводятся штрафы для физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. За распространение информации, пропагандирующей терроризм или экстремизм, вводятся штрафы в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. руб., для юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн руб.

Аналогичные штрафы вводятся и за неисполнение владельцами онлайн-кинотеатров требование Роскомнадзора об устранении нарушений законодательства. Повторное неисполнение требований Роскомнадзора будет караться штрафами в размере для физических лиц от 200 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. руб., для юридических лиц - от 1 млн до 3 млн руб.

Отрасль довольна

Глава «Ассоциации интернет-видео» Алексей Бырдин приветствует корректировку законопроекта во II чтении. «Нам удалось достигнуть взаимопонимания с Комитетом по информационной политике Госдумы и не допустить избыточных ограничений для российских онлайн-кинотеатров с иностранными инвестициями, - говорит Бырдин. - У нас пока нет четкого понимания процедуры и методики оценки аудитории, которую будет применять Роскомнадзор, и готовы конструктивно обсуждать этот вопрос с ними».