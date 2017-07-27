Российская нефтяная монополия засекретила техдокументацию в 2-миллиардном ИТ-тендере

Госмонополия «Транснефть» выделила на «железо» и ПО для своего ЦОДа свыше 2 млрд руб. и в очередной раз засекретила по данной теме техническую документацию, присвоив ей статус коммерческой тайны и угрожая потенциальным поставщикам санкциями за разглашение информации.

Техдокументы госкомпании как коммерческая тайна

Госмонополист трубопроводной транспортировки нефтепродуктов — компания «Транснефть» — выделила на оборудование и подготовку ИТ-инфраструктуры для своего ЦОДа 2,06 млрд руб. Именно эта сумма фигурирует в качестве начальной максимальной цены контракта в объявленном «Транснефтью» тендере. Заявки от соискателей принимаются до 31 июля 2017 г., выбор поставщика запланирован на 21 августа.

При этом конкурсная процедура проводится в формате закрытого запроса предложений, а техническая документация закупки описывается как коммерческая тайна. Получить к ней доступ потенциальные подрядчики могут по отдельному запросу. Передача сведений предполагает подписание соглашения о соблюдении конфиденциальности информации. «В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам принимающая сторона обязана возместить раскрывающей стороне причиненные убытки в полном объеме», — гласит документ. Методика оценки этих убытков в тексте соглашения не прописана.

Отметим, что «Транснефть» с точки зрения закупочного законодательства является так называемой компанией с госучастием — 100% ее голосующих акций находятся в федеральной собственности. Подобным же статусом обладают, к примеру, «Ростелеком», Сбербанк и «Почта России». Однако, как показывает опыт CNews по изучению их тендеров, они за редким исключением всегда выкладывают техническую документацию в своих ИТ-закупках в публичный доступ и в разряд коммерческой тайны в явном виде ее никогда не переводят.

«Транснефть» закупает «железо» и ПО за 2 млрд, засекретив техдокументацию

Что касается «Транснефти», то она в тендерах, относящихся к ее ЦОДу, апеллирует к коммерческой тайне не впервые. В частности, в аналогичном закрытом формате компания в июне 2016 г. выбрала подрядчика на проектирование миграции в него информационно-вычислительной инфраструктуры, информационных систем и сервисов. Контракт на 78,3 млн тогда достался «УСП Компьюлинк».

Но момент выхода этого материала в пресс-службе не смогли ответить CNews на вопросы о причинах секретности сведений в указанных закупках и о том, как это сочетается с государственной принадлежностью компании. (Позже комментарии поступили в редакцию уже по факту публикации. См. дополнение ниже.)

Что именно закупает «Транснефть»

Из документов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что «Транснефть» намерена приобрести четыре блейд-корзины для установки серверов виртуализации, 54 сервера виртуализации, сервер локальной информационной системы, три блейд-корзины для установки серверов терминального доступа и VDI, 44 сервера VDI и виртуальных рабочих стола, четыре сервера VDI для работы с графикой, четыре SAN-коммутатор, ленточную библиотеку, два сервера СРК, продуктивную систему хранения данных, СХД для VDI и для подсистемы резервного копирования, два коммутатора ядра, 10 коммутаторов доступа, два коммутатора сети управления, два коммутатор узла доступа в интернет, восемь оптических модуля SFP Cisco 10GBASE-SR, оборудование для подсистем терминального доступа и виртуальным рабочим столам, для подсистемы сетевой печати (200 комплектов), для обеспечения межсетевого экранирования и пр.

Также госмонополист намерен купить ПО Nvidia для возможности использования видеокарт Tesla M60 в VDI, ПО AgileController-DCN и системы управления на софте eSight. Кроме того, в планах компании приобрести подписку и поддержка для ПО системы управления Check Point, для лицензий виртуализации Vmware, для лицензий Veeam Management Pack и для лицензий Ysoft SafeQ.

Спецификация поставки на предоставление прав на ПО включает лицензии виртуализации VMware, лицензии на MaxPatrol (российской компании Positive Technologies), лицензии Veeam Management Pack, а также лицензии на ПО «Лаборатории Касперского», системы управления Check Point и Ysoft SafeQ.

Посткомментарий «Транснефти»

После выхода публикации с CNews связались представители пресс-службы «Транснефти» и заверили, что закупочная деятельность компании осуществляется на основании положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках…». «При этом заказчик вправе самостоятельно определить в положении о закупке применяемые способы закупки, в том числе основания и порядок проведения закрытых способов закупки», — подчеркивают в пресс-службе.

Собеседники CNews обращают внимание на то, что положением о закупке предусмотрена возможность проведения закрытых закупок в целях обеспечения безопасности заказчика в случае, если информация о закупке содержит коммерческую тайну, а также иную информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа).

В пресс-службе указывают, что приказом Министерства энергетики России от 13 декабря 2011 г. № 587 разработка, монтаж и эксплуатация информационных систем, ИКТ-сетей и систем защиты информации и ИКТ-сетей объектов топливо-энергетического комплекса отнесены к работам, непосредственно связанным с обеспечением безопасности объектов топливо-энергетического комплекса.

«Техническая документация по проекту содержит детальную информацию о применяемых в ЦОДе “Транснефти” технических решениях, сегментации сетей и средствах защиты информации, — указывают в пресс-службе. — Предоставление доступа к указанным сведениям неограниченному количеству третьих лиц создаст значительную угрозу информационной безопасности инфраструктуры, действующих систем и сервисов компании». В Этой связи в пресс-службе «Транснефти» подчеркивают, что обеспечение безопасности ее объектов является для компании приоритетной задачей.

«Обоснованность принимаемых мер становится особенно актуальной в свете недавней вирусной активности, затронувшей ряд крупнейших организаций, в том числе с государственным участием», — добавили собеседники CNews.

Несколько фактов о «Транснефти»

Публичное акционерное общество «Транснефть» было учреждено постановлением Правительства от 14 августа 1993 г. Учредителем выступает само Правительство.

Компания сама себя именует субъектом естественных монополий, осуществляя транспортировку более 83% добываемой в России нефти по магистральным трубопроводам (свыше 68 тыс. км) на территории нашей страны и за ее пределами.

Уставный капитал компании составляет 7,1 млн руб. На него выпущено 5 568 748 обыкновенных акций и 1 554 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.