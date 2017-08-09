«Борлас», «Техносерв» и «Информзащита» схлестнулись в борьбе за полумиллиардный заказ Казначейства

В отмененную по решению ФАС и частично перезапущенную закупку Казначейства оборудования для ИБ-инфраструктуры снова могут вмешаться антимонопольные служащие. Один из участников, предложивший лучшую цену, не смирился с отстранением его от полумиллиардного тендера и подал жалобу.

Возможная смена ИТ-подрядчика Казначейства

Как стало известно CNews, в проблемном ИТ-тендере Казначейства вскоре может смениться определенный ранее победитель. Накануне заключения ведомством контракта с компанией «Информзащита» в ФАС поступила жалоба от отстраненного участника закупки — «Борласа».

Ранее две эти организации оказались финалистами аукциона на поставку и настройку «железа» для модернизации казначейской инфраструктуры информационной безопасности со стартовой ценой лота в 472,2 млн руб. «Информзащита» на состоявшихся 27 июля 2017 г. торгах согласилась выполнить работы за 243,2 млн руб. Предложение «Борласа» оказалось более привлекательным — 240,8 млн руб., но его заявка была признана несоответствующей условиям аукциона. В конкурсной комиссии посчитали, что представленная компанией лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации не содержит «работы и услуги по наладке средств защиты».

В «Борласе» с таким решением госзаказчика не согласились. Поданная компанией в начале текущего месяца жалоба будет рассмотрена 10 августа. На момент выхода материала в пресс-службе Казначейства не смогли прокомментировать CNews свое отношение к предстоящему разбирательству. В «Борласе» сообщили CNews, что смогут предоставить комментарии только после принятия ФАС какого-либо решения.

Еще один снятый участник

Отметим, что в данном тендере на контракт претендовал еще один участник — «Техносерв», но его заявка была отклонена еще до торгов — на предварительном этапе рассмотрения документов соискателей. Комиссия сочла, что компания не в полной мере подала необходимые данные, а кроме того предоставила недостоверные сведения «о совместимости предлагаемого в поставке электронного замка».

ФАС готова разрешить конфликт вокруг запут полумиллиардной ИТ-закупки Казначейства

В «Техносерве» с таким решением комиссии также не согласились, но жалоба компании в ФАС на текущий момент уже рассмотрена и признана необоснованной. В «Техносерве» отказались прокомментировать CNews эту ситуацию. Решение ФАС по закону может быть обжаловано.

Скандальная предыстория тендера

По данным CNews, описываемый здесь тендер является переформатированной более ранней конкурсной процедурой. Еще 31 марта 2017 г. «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» запустил для модернизации инфраструктуры информационной безопасности ведомства закупку не только «железа», но и лицензий на ПО.

Торги между претендентами на контракт были намечены на 13 июня, однако 29 мая заказчик разместил на сайте госзакупок извещение об отмене процедуры. Причиной такого шага стала удовлетворенная ФАС жалоба автономной некоммерческой организации содействия юридическому просвещению «Центр юридического мониторинга». Организации удалось убедить антимонопольный орган в том, что заказчиком неправомерно в рамках одного лота закупалось и компьютерное оборудование, и ПО, что приводило к ограничению количества участников закупки. Информации о том, кто из соискателей успел подать заявки на этот отмененный тендер, в свободном доступе нет.

По базе ЕГРЮЛ, «Центр юридического мониторинга» был зарегистрирован 8 июля 2016 г. Его учредителем и гендиректором заявлен Николай Глаголев. На него с 2014 г. также зарегистрировано ООО «Юридическая компания неро». По данным сайта госзакупок, за центром числится свыше трех десятков жалоб на различные ведомства и госорганизации — по разной тендерной тематике, не только по ИТ.

Примечательно, что начальная цена отмененного тендера на «железо» и ПО не столь сильно отличается от стартового размера лота перезапущенного тендера на «железо» отдельно. В первом случае она составляла 487,1 млн руб., во втором, напомним, была выставлена на уровне 472,2 млн руб. Обнаружить какую-либо информацию об отдельной закупке ПО CNews не удалось.

Что именно закупает Казначейство

Номенклатура поставки «железного» тендера включает различного рода криптографические шлюзы, межсетевые экраны, узлы связи, серверы доступа, средства обнаружения вторжений, ответвители трафика, криптографические серверы, коммутаторы, серверы сбора списков отозванных сертификатов, источники точного времени, сервер разбора конфликтных ситуаций, экраны сервера приложений, серверы записи и хранения трафика, электронные замки, серверы защиты баз данных, серверы защиты от атак типа «отказ в обслуживании», СХД, серверы архитектуры x86 и пр.

Конкретные вендоры этого оборудования в техзадании не прописаны. В отношении всей техники подрядчики предстоит выполнить работы по ее установке.

В отмененном тендере в списке требующегося Казначейству софта фигурировало ПО защиты от несанкционированного доступа, защиты виртуальной инфраструктуры, анализа защищенности и обновлений — также без указания вендоров.