Отечественный рынок инженерного базиса для ИКТ не растет, но интегрируется с сервисами

Объем российского рынка инженерной инфраструктуры и комплексной безопасности в 2016 г. составил 600 млрд руб. Самыми квалифицированными интеграторами на нем признаны «Астерос», «Инсистемс», «Техносерв», «АТМ-груп» и «Корус-консалтинг». Грядущий ЧМ-2018 прибавил интеграторам заказов и повысил требования к их выполнению.

Объем рынка

Российский рынок инженерной инфраструктуры и комплексной безопасности оценивается по итогам 2016 г. в 600 млрд руб., то есть находится примерно на уровне 2015 г. К таким выводам пришел аналитический центр TAdviser, обнародовавший результаты своего исследования, в котором отмечает, что инженерные системы — это комплекс средств жизнеобеспечения людей и технологическая платформа, на которой функционируют остальные ИКТ-системы компании.

Рынок был оценен на основании данных Росстата об объеме выполненных строительных работ — этот показатель достиг в 2016 г. 6,2 трлн руб., продемонстрировав годовой рост на 0,6%.

Лидеры рынка

Одновременно TAdviser сформировал список самых компетентных российских системных интеграторов в этой сфере. При составлении рейтинга был проанализирован кадровый состав компаний и наличие в них спецподразделений, занимающихся конкретными проектами. Были также учтены крупные проекты и собственные разработки.

Самым компетентным системным интегратором стала компания «Астерос», в которой работает 680 профильных специалистов: 550 заняты в сфере инженерной инфраструктуры, еще 130 — в сфере комплексной безопасности. Самый крупный проект компании стоил 4,5 млрд руб., он выполнялся для ОК «Лужники». Кроме «Лужников» клиентами компании в последние два года были «Мегафон» и «Сибур».

Российский рынок инженерной инфраструктуры и комплексной безопасности оценен в 600 млрд рублей

Второе место заняла компания «Инсистемс», где работает 332 специалиста по инженерной инфраструктуре и 55 — по комплексной безопасности. Самый дорогой проект компании стоил 12,2 млрд руб. — это МегаЦОД Сбербанка в инновационном центре Сколково.

Третье место в рейтинге занял «Техносерв», в штате которого насчитывается 65 специалистов по инженерной инфраструктуре и 60 — по комплексной безопасности. Среди первой пятерки системных интеграторов «Техносерв» выделяется большим количеством собственных разработок: у него их четыре, у остальных компаний по одной. Крупнейший проект компании — ЦОД «Авантаж», выполненный по стандарту Trier III, его стоимость не раскрывается.

Четвертое место заняла компания «АМТ-груп», где работает в общей сложности 28 профильных специалистов, пятое — компания «Корус консалтинг», штат которой укомплектован 20 специалистами.

Далее в рейтинге следуют «Крок», «Ланит-интеграция» и «Айти», которые не раскрыли количество сотрудников и стоимость проектов.

Тенденции отрасли

В целом на рынке нарастает интеграция инженерных систем как друг с другом, так и с ИТ-инфраструктурой и сервисами. По наблюдениям TAdviser, системы работают все эффективнее, а отдельные их компоненты становятся все дешевле. В сегменте комплексной безопасности приобретает популярность биометрическая идентификация, особенно в связи с тем, что ее в скором будущем могут сделать обязательной для посетителей спортивных мероприятий. В сегменте инженерной инфраструктуры основные тренды — это IP-технологии и разнообразные системы виртуализации.

Рейтинг самых квалифицированных системных интеграторов России

По словам Алексея Красова, руководителя проектного отдела дирекции комплексной безопасности в группе «Астерос», заказчики все чаще требуют от интеграторов информационного моделирования (BIM) зданий и сооружений. Красов отмечает, что оно оказалось эффективным, когда компания выполняла заказ для стадиона «Динамо». Кроме того, на рынке системной интеграции положительно сказывается наращивание клиентами ИТ-мощности, поскольку все дополнительные мощности нужно где-то разместить, а также сопроводить системами энергоснабжения, охлаждения, вентиляции, пожаротушения и т. п.

Как отмечает Tadviser, на рынке набирает обороты импортозамещение. Технологии российского происхождения, такие как компоненты СКС и ЛВС, досмотровая техника, решения для ЦОДов и др., уже не являются редкостью, а повсеместно применяются в крупных проектах. Их стоимость ниже, чем у зарубежных аналогов, что привлекает заказчиков. Кроме того, растет количество предприятий по сборке оборудования из зарубежных компонентов на территории России.

Подготовка к ЧМ-2018

TAdviser отмечает, что на динамике рынка благоприятно сказалась подготовка спортивных и транспортных объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 г. Качество услуг системных интеграторов повысилось за счет требований Международной федерации футбола (FIFA) к безопасности.

В рамках подготовки к чемпионату в 2013-2018 гг. на инженерную инфраструктуру и комплексную безопасность будет потрачено около 210-220 млрд руб. Из них 90-100 млрд руб. потребуется для подготовки стадионов и прилегающей территории, остальное будет направлено на устройство аэропортов, вокзалов, дорог, гостиниц и т. п. Основная часть средств будет потрачена в 2015-2017 гг.