«Яндекс» нашел в США нового инвестора

WCM Investment собрал пакет акций Yandex

Американский фонд WCM Investment Management собрал 4,5% акций Yandex, головной структуры российского «Яндекса». Информация об этом размещена на сайте Америкаснкой комиссии по ценным бумагам (SEC).

Исходя из котировок Yandex на американской бирже NASDAQ, рыночная стоимость такого пакета составляет в настоящее время $425 млн.

Фонд WCM Investment Management базируется в штате Калифорния. Основными владельцами фонда являются его топ-менеджеры: Пол Блэк (Paul Black), Курт Винрич (Kurt Winrich), Слоан Пэйн (Sloane Payne), Пит Ханкел (Pete Hunkel), Майк Тригг (Mike Trigg), Санджай Айер (Sanjay Ayer), Джеймс Оуэнс (James Owens) и Давид Брейвер (David Brewer).

Хорошая динамика акций Yandex

С начала 2016 г. акции Yandex демонстируют рост с некоторыми переменами на падение. В январе 2016 г. акции интернет-компании торговались в районе $12. К августу 2016 г. они подорожали до примерно $23.

В октябре 2016 г. акции упали до отметки $18, но затем начался рост, и весной 2017 г. акции Yandex торговались в районе $23. Сейчас акции интернет-компании торгуются по цене $30,2.

Кому еще принадлежит Yandex

Крупнейшим акционером Yandex является основатель компании Аркадий Волож. По состоянию на начало 2016 г. он владел 10% от общего числа акций.

Американский фонд WCM Investment Managment собрал 4,5% акций «Яндекса»

При этом голосующая доля Воложа в Yandex близка к контрольной - 47%. Это связано с тем, что ценные бумаги Yandex бывают двух типов: акции класса «A» свободно торгуются на бирже и обладают одним голосом на одну ценную бумагу, акции класса «B» не предназначены для открытой продажи и обладают 10 голосами на одну ценную бумагу. Волож владеет как раз акциями класса «B».

Из информации, раскрытой в начале 2017 г. на сайте SEC, следует, что шотландский фонд Baillie Gifford & Co владеет 7% акций Yandex, а группа американских фондов Capital Group владеет 6,6% (в начале 2015 г. у этой группы фондов было 9,5%).

По итогам 2016 г. выручка Yandex составила 75,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 26,1 млрд руб., чистая прибыль - 14,1 млрд руб.