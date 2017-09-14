Сбербанк ищет, кому заплатить 2 миллиарда за «железо» для своего мегаЦОДа

Сильно пробуксовавший на старте проект строительства ЦОДа Сбербанка в «Сколково» обрастает «железом». На сеть хранения данных (SAN) выделен 1,9 млрд руб. в твердой валюте. Выбирать поставщика банк собирается четыре месяца.

Почти 2 миллиарда на SAN

Сбербанк готов потратить на оборудование и техподдержку сети хранения данных (SAN) в своем строящемся ЦОДе в иннограде «Сколково» порядка $32,9 млн — примерно 1,9 млрд руб. по курсу ЦБ на 14 сентября 2017 г. Тендер на поставку и обслуживание «железа» стартовал 31 августа 2017 г. Заявки от претендентов будут приниматься до 21 сентября, однако на их рассмотрение госзаказчик отвел себе более трех месяцев — подведение итогов намечено на 29 декабря.

На сайте госзакупок процедура оформлена единым лотом, однако из тендерных документов следует, что лотов все же два. Один касается оборудования Brocade для интеграции с существующей сетью хранения данных банка. Второй относится к технике Brocade или Cisco — без интеграции с существующей сетью (взаимодействие серверов и СХД станет осуществляться в пределах одного модуля ЦОДа). Начальная цена первого лота составляет $28 млн (1,62 млрд руб.). Второго — $4,8 млн (278,6 млн руб.).

На вопрос CNews, не связана ли закупка оборудования частями с тем, что по ходу проекта у банка меняются представления о технологических потребностях, которые будут возложены в будущем на ЦОД, в пресс-службе ответили утвердительно, хотя и с оговорками. «Разделение закупки оборудования на части дает возможность провести мультивендорный конкурс между технологиями сети хранения данных от компаний Brocade и Cisco. Однако часть оборудования необходимо закупить определенного производителя для интеграции с существующей инфраструктурой всех ЦОДов банка, — сообщили в пресс-службе. — Но важно заметить что технологическая потребность действительно сильно изменилось, поэтому оборудование SAN закупается только для части ресурсов ЦОДа».

Сеть передачи данных может обойтись ЦОДу Сбербанка в «Сколково» в 1,9 млрд

Под сетью хранения данных (SAN) подразумевается инфраструктурное решение для подключения устройств хранения — дисков, ленточных библиотек и пр. ОС при этом воспринимает эти ресурсы локальными. Считается, что при такой конфигурации снижается совокупная стоимость хранения информации.

Что именно закупается

Как следует из тендерных документов, по первому лоту для репликационного сегмента SAN банку требуется два комплекта оборудования, состоящие из шасси Brocade X6-8, включая два core-блейда на 32 ГБ, два управляющих блейда, четыре блока питания, четыре кабеля, а также набор лицензий уровня Enterprise Bundle.

Для локального сегмента SAN требуется восемь комплектов того же «железа» и лицензий. Для роутингового сегмента SAN — еще два комплекта. Кроме того, в рамках этого лота заказчику необходимо поставить многочисленное вспомогательное оборудование — портовые блейды, оптические кабели и пр.

По второму лоту банк намерен закупить четыре независимых SAN-коммутатора с оговоренным числом портов, слотов и пр., а также набор лицензий уровня Enterprise.

ЦОД и сроки его запуска

Меморандум, предусматривающий строительство ЦОДа в «Сколково», был подписан банком и фондом в 2011 г. Президент Сбербанка Герман Греф тогда заявлял, что на ЦОД будет выделено от $700 до 800 млн.

В 2011 г. фонд «Сколково» зарезервировал на территории иннограда около 12 га земли — под ЦОД и банковский технопарк. В отношении ЦОДа твердый договор аренды земельного участка с инвестиционными условиями, предусматривающими строительство до 2017 г. был подписан в 2014 г. После согласования основных параметров проекта президентами Сбербанка и фонда «Сколково» был разработан комплект проектной документации и выдано разрешение на строительство.

Предполагаемые параметры ЦОДа многократно видоизменялись, а сроки начала его строительства неоднократно сдвигались. В частности, из годового отчета «Сколково» за 2011 г. можно было заключить, что первоначально объект должен был начать эксплуатироваться уже в январе 2014 г.

Сейчас в пресс-службе Сбербанка сообщили CNews, что проект «идет по плану». «Окончание строительства здания и инженерных систем ожидается к концу 2017 года, в первом квартале 2018 года ЦОД будет готов к промышленной эксплуатации систем банка, — добавили собеседники редакции.