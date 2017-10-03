Убыточная «дочка» Сбербанка перепродала двухмиллиардный ИТ-контракт с маржой в 100 миллионов

Сбербанк безальтернативно отдал около 1,8 млрд руб. за техподдержку «железа» HPE своей убыточной сервисной «дочке», которая в тот же день также безальтернативно оформила соглашение с российским юрлицом самой HPE. Разница в цене двух последовательных договоров составляет около 100 млн руб.

Двухходовка с «маржой» свыше 100 миллионов

Сбербанк при посредничестве своей дочерней структуры за один день осуществил двухходовую передачу ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» почти двухмиллиардного подряда с дельтой на разных этапах свыше 100 млн руб. Итоговый подряд касается технической поддержки используемого банком оборудования Hewlett Packard Enterprise (HPE) сроком на 21 месяц — с 1 октября 2017 г. по 30 июня 2019 г.

26 сентября 2017 г. была опубликована информация о передаче соответствующего контракта в формате закупки у единственного поставщика от Сбербанка компании «Сбербанк сервис» на $31,6 млн (около 1,83 млрд долл. по курсу ЦБ на 3 октября 2017 г.). В тот же день «Сбербанк сервис» разместил сведения о привлечении к данным работам — также в рамках процедуры закупки у единственного поставщика — непосредственно HPE за 1,72 млрд руб.

В документах, касающихся первой из упомянутых закупок, технические подробности в публичном доступе не представлены — прямое сопоставление двух подрядов невозможно. При этом совпадение названий работ и сроков их исполнения, а также схожесть размеров финансирования позволяют судить о преемственности двух контрактов.

Убыточная «дочка» Сбербанка получила от него почти 2-миллиардный ИТ-контракт, чтобы тут же его отдать с маржой в 100 миллионов

Соглашение с конечным исполнителем работ касается порядка 300 единиц серверной техники HPE различного класса, гарантия на которую уже истекла. Судя по документам, вся она располагается в Москве.

Бессодержательные комментарии Сбербанка

В пресс-службе «Сбербанк сервиса», в которую Сбербанком был переадресован запрос CNews на комментарий, вышеупомянутую преемственность двух фронтов работ отрицать не стали, однако от предметных ответов на конкретные вопросы редакции уклонились.

В частности, на вопрос, чем именно вызвана ступенчатая схема контрактования, в организации сообщили, что контракт с НРЕ «дал возможность компании заметно снизить по сравнению с условиями предыдущего договора стоимость технической поддержки и обслуживания ИТ-оборудования».

На уточняющий вопрос, берет ли непосредственно «Сбербанк сервис» на себя какие-либо технологические обязательства перед Сбербанком на сумму разницы двух контрактов, которая превышает 100 млн руб., в организации ограничились указанием на то, что «являясь сервисным партнером банка», компания «оказывает работы в рамках данного контракта».

Редакционное дополнение к комментариям

Стоит отметить, что упоминание в комментарии «условий предыдущего договора» предположительно связано с тем, что в своем запросе CNews также интересовался тем обстоятельством, что в предыдущие годы Сбербанк (без посредничества со «Сбербанк сервисом») контрактовался по линии поддержки НРЕ с другими подрядчиками. В частности, в апреле 2016 г. банк безальтернативно определил единственным поставщиком данных работ «Ай-теко». Краткосрочный контракт сроком на один квартал был заключен с ней за 186,7 млн руб.

Несколько фактов о «Сбербанк сервисе»

По данным ЕГРЮЛ ООО «Сбербанк сервис» было зарегистрировано в августе 2013 г. как стопроцентная «дочка» Сбербанка, по одному с ним адресу. Генеральным директором организации заявлен Мераб Гогичаты. В базе «Контур.фокус» содержатся сведения о том, что в 2016 г. выручка компании составила 3,4 млрд руб. (прирост по сравнению с 2015 г. — 82%), но при этом структура оказалась убыточной с отрицательным показателем в 23,3 млн руб.

За всю историю компании за ней числится 167 госконтрактов на общую сумму в 32,8 млрд руб. Заказчиком ее услуг преимущественно выступает Сбербанк. Кроме того, «Сбербанк сервис» сам успел заключить 294 госконтракта на 4,1 млрд руб.

По сообщению пресс-службы организации, «Сбербанк сервис» возник с целью взять на себя сервисную поддержку парка банковской техники по всей сети отделений и филиалов Сбербанка. До конца 2016 г. компания наращивала свои компетенции за счет разъездного ИТ-персонала банка, впоследствии превратившись в одну из крупнейших сервисных компаний группы Сбербанка со штатом в 5,5 тыс.человек и присутствием во всех федеральных округах России.