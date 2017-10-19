На крошечный контракт Госдумы по блокчейн пришло 18 претендентов, сбивавших цену вплоть до 1 рубля

Ажиотажный конкурс по блокчейн

Госдума подвела итоги своего тендера на выполнение экспертно-аналитического исследования по теме, связанной с технологией блокчейна и криптовалютами. Полное наименование исследования было обозначено как «Законодательное регулирование внедрения и практического применения современных финансовых технологий; анализ международного опыта и модальности адаптации в российской практике». Невзирая на крайне маленькую по меркам госзаказа начальную цену контракта — 2,5 млн руб. — с заявками на конкурс вышло сразу 18 организаций.

Среди претендентов оказались Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, инвестиционная компания «Ай ти инвест», «О2 консалтинг», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, компания «КПМГ налоги и консультирование», некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС, индивидуальный предприниматель Андрей Каштанов, национальный исследовательский технологический университет МИСИС, компания «Мост продакшн», филиал партнерства с ограниченной ответственностью «Дебевойс энд Плимтонллп» (США), центр финансово-технологических инноваций «Финтех лаб».

Также среди соискателей оказались структуры из регионов — коллегия адвокатов «Терновцов и партнеры» из Курска, университет «Иннополис» из Татарстана, компания «Единый ресурс» из Ульяновска, Учебно-методический центр высоких технологий из Пензы, Центр перспективных экономических исследований академии наук республики Татарстан, Международный банковский институт из Санкт-Петербурга.

Госдума решила узнать у аналитиков, что такое блокчейн, и в чем его риски

«Финтех лаб» и «Терновцов и партнеры» готовы были осуществить работы за символическую цену в 1 рубль, однако при оценке заявок учитывались не только стоимостные критерии. К тому же заявки именно этих организаций в числе других семи были отклонены конкурсной комиссией на этапе предварительного рассмотрения.

Победителем был признан Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Сумма контракта по ним составит 1,88 млн руб. Работы должны быть выполнены до 10 декабря 2017 г. Итоговый отчет должен быть объемом не менее 7 авторских листов — 280 тыс. печатных знаков, порядка 160 страниц формата А4 машинописного текста, напечатанного 12 кеглем с полуторным межстрочным интервалом.

Зачем Госдуме исследование

Как следует из техзадания, подоплекой для проведения исследования в Госдуме считают стремительное появление и распространения новых финансовых технологий в мировой финансовой сфере, что диктует необходимость повышения роли государства в законодательном обеспечении их регулирования и внедрения в экономическую жизнь.

«В этой связи востребован актуальный мониторинг новейших финансовых технологий с проработкой моделей их адаптации к российским условиям, чтобы, с одной стороны, под воздействием жесткого регулирования не уничтожить распространение перспективных финансовых технологий, избежать появления на их основе пузырей, способных их скомпрометировать, мягко интегрировать наиболее перспективные из них с учетом возможных последствий для участников рынка, с другой — оградить финансовый рынок от угроз устойчивости, которые несут в себе новые финансовые технологии с учетом их анонимности, возможности финансирования терроризма и получения незаконных доходов, защитить интересы потребителей финансовых услуг, избежать регуляторного арбитража на финансовом рынке», — говорится в документе.

Результаты работы Госдума намерена использовать для формирования пакета тематических законодательных инициатив.

Что именно заказала Госдума

В рамках исполнения контракта подрядчику Госдумы предстоит провести анализ новейших финансовых технологий (включая выпускаемые на основе технологии блокчейна криптовалюты), исследовать предпосылки их появления, оценить их перспективность для отечественного рынка, а также возможность дальнейшей интеграции российского и мирового финансового рынков при различных подходах к регулированию данной сферы.

Также потребуется проанализировать использование ICO (первичное размещение токенов) как альтернативного канала мобилизации инвестиционных ресурсов, разработать предложения по противодействию угрозам и рискам инструментами государственного регулирования, подготовить обзор и провести анализ аргументации сторонников и противников различных подходов к регулированию.

В ходе исследования планируется учесть опыт Великобритании, Канады, США, Франции, Германии, Швеции, Японии, а также стран-членов ЕАЭС: Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.