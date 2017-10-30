Куратор поисковика «Спутник» стал главным по российским венчурным инвестициям

Вице-президент, а потом советник президента «Ростелекома», имевший непосредственное отношение к созданию поисковика «Спутник», стал инвестиционным директором РВК. РВК занимается созданием экосистемы венчурных инвестиций в России, новый директор будет отвечать за инвестиционную политику, программы и проекты.

Новое назначение Басова

Заместителем генерального директора — инвестиционным директором Российской венчурной компании (РВК) стал Алексей Басов, сообщает пресс-служба РВК. Под его началом фонд будет реализовывать свою стратегию в сфере инвестиционной политики, инвестиционных программ и проектов.

Михаил Федотов, занимавший должность замгендиректора по финансам и инвестициям, был перемещен на пост замгендиректора — финдиректора РВК.

Как пояснил гендиректор РВК Александр Повалко, к 2030 г. фонд планирует «стать участником международного венчурного рынка, сопоставимым по масштабам с европейскими фондами фондов». По его мнению, развитие венчурных инвестиций — это залог успешного технологического развития России.

Сам Басов оценивает свое назначение как «серьезный вызов и большую возможность». По его словам, инвестиционной деятельности компании предстоит серьезная трансформация. РВК будет привлекать новых партнеров и создавать фонды, благодаря чему должен вырасти венчурный капитал. К сотрудничеству будут приглашаться частные, институциональные и зарубежные инвесторы, а также крупные корпорации, сообщил Басов.

Трудовая биография

Басов имеет опыт работы в таких областях как венчурные инвестиции и интернет-предпринимательство, а также выступает основателем нескольких интернет-компаний. Он родился в 1977 г. в Москве. Начал карьеру в 1999 г. в агентстве онлайн-рекламы «Альтермедиа». В 2000 г. стал исполнительным директором компании «Спайлог». В 2002-2011 гг. Басов выступал в роли сооснователя и гендиректора компаний «Бегун», «Манимейл» и ряда других интернет-проектов. С 2004 г. был директором департамента интернет-инвестиций и управляющим фонда «Информационные технологии» холдинга «Финам» и при этом входил в совет директоров множества компаний в сфере ИТ.

Новый инвестиционный директор РВК Алексей Басов

С 2005 г. Басов был венчурным инвестором ряда высокотехнологичных стартапов, становился лауреатом профессиональных премий и наград, вступив автором монографии (в соавторстве) и публикаций по вопросам ИТ и венчурного инвестирования. В 2011 г. Басов занял должность вице-президента группы компаний Mail.ru Group.

В «Ростелекоме»

В марте 2013 г. Басов стал вице-президентом ОАО «Ростелеком», на каковом посту отвечал за реализацию стратегии компании в сфере венчурных продуктов. Пребывая в этой должности, он сформировал корпоративный венчурный фонд и стал его руководителем.

Позднее оставил пост вице-президента, став советником. В компании с его деятельностью также связан запуск российского браузера «Спутник» с включенным в него одноименным поисковиком.

Разработкой «Спутника» занималась команда программистов из приобретенной «Ростелекомом» компании «КМ-медиа». Общие расходы на развитие и техподдержку проекта на текущий момент превысили 2 млрд руб. По данным ресурса LiveInternet, «Спутник» использует менее 1% интернет-аудитории России.

С 1 августа 2017 г. Басов покинул пост советника президента «Ростелекома».

Чем занимается РВК

АО «РВК» — это государственный фонд фондов с уставным капиталом более 30 млрд руб., на 100% принадлежащий Росимуществу, а также институт развития венчурной отрасли в России. Задача фонда заключается в стимулировании развития собственной российской отрасли венчурного инвестирования. Кроме того, фонд работает как Проектный офис Национальной технологической инициативы (НТИ).

За время своего существования РВК создал 26 фондов общей стоимостью 35,1 млрд руб. в которых ему принадлежит доля в 22,5 млрд руб. Эти фонды успели принять решение о финансировании в общей сложности 216 компаний. Суммарный объем утвержденных инвестиций составляет 17 млрд руб.

Стремясь дорасти к 2030 г. до европейских масштабов, РВК намерен поддерживать российских ИТ-предпринимателей из тех областей, которые прописаны в «дорожных картах» НТИ или являются «сквозными» технологиями Стратегии научно-технического развития России. Фонд осуществляет деятельность по трем направлениям, среди которых инвестиционная деятельность, развитие инноваций и НТИ и развитие экосистемы венчурного рынка.