Фонд соцстрахования заплатит за свою ГИС на 350 млн руб. больше, чем ему предлагают

В миллиардном ИТ-тендере ФСС посчитал, что заявка «Компьюлинка» практически без снижения начальной цены выглядит привлекательнее предложения «Техносерва» с 350-миллионной скидкой, поэтому сейчас госзаказчику придется разбираться с жалобой в ФАС.

ФСС не сэкономил

Фонд социального страхования России (ФСС) подвел итоги своего миллиардного тендера на сервисное сопровождение и развитие преимущественно федеральной ГИС «Соцстрах» и связанного с ней прикладного ПО. Победителем была признана компания «Компьюлинк», выступившая с заявкой практически без снижения начальной стоимости контракта. При стартовой цене лота в 994,8 млн руб. предложение интегратора составило 990 млн руб.

При этом соперник победителя компания «Техносерв» предлагала госзаказчику существенно сэкономить, выступив с заявкой на 638 млн руб. То есть экономия ФСС могла составить свыше 350 млн руб. Однако удельный вес стоимостного критерия предложений по условиям конкурса составлял только 30%, в то время как еще 25% приходилось на оценку квалификации участников, а 45% — на «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки». Все это по итогам рассмотрения документов позволило заявке «Компьюлинка» получить от конкурсной комиссии более высокий суммарный балл.

В «Техносерве», по всей видимости, с такими действиями комиссии оказались не согласны, потому что через несколько дней от компании поступила жалоба в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Содержание этой жалобы в публичном доступе пока не представлено.

«Мы находимся в некотором ожидании, — сообщил в разговоре с CNews старший вице-президент группы "Техносерв" Андрей Богомолов. — Не видим ошибок в своей конкурсной заявке, которые могли бы сделать несущественной экономию в 300 млн руб. для бюджета ФСС. К сожалению, заказчик не указал причину обнуления нашей квалификации как крупного и опытного системного интегратора. Надеемся, что получим разъяснения в ходе разбирательства в ФАС».

Общая иерархическая схема органов фонда (источник: ФСС)

В конце 2016 г. аналогичный тендер был проведен с начальной ценой контракта в 741,5 млн руб. Победителем тогда была признана компания «ИБС экспертиза» с предложением в 699 млн руб. Заявке «Компьюлинка» досталось только второе место. Еще одним претендентом на контракт выступила «Ай-теко».

Что предстоит сделать исполнителю контракта

Как следует из документов на сайте госзакупок, в рамках исполнения контракта, рассчитанного на 2018 г., подрядчику предстоит осуществлять сервисное сопровождение и развитие прикладного ПО для Центрального аппарата ФСС, ЦОДа ведомства, резервного ЦОДа, Центра технологического обеспечения производственных процессов фонда в Крыму и территориальных органов фонда на всей территории России (более 2 тыс.).

Передаваемое на сервисное сопровождение и развитие ПО состоит из двух информационных систем: федеральной ГИС «Соцстрах» и комплексной автоматизированной системы административно-хозяйственной деятельности.

Целями работ заявлено повышение качества предоставляемых фондом госуслуг, сокращение непроизводительных затрат рабочего времени работников, оперативное получение актуальной информации и предоставление целостной картины состояния объектов информатизации.

Чем занимается ФСС и его системы

С точки зрения информационного обмена деятельность ФСС связана с передачей и получением сведений, поставщиками и получателями которых являются страхователи (юридические или физические лица, нанимающие сотрудников, подлежащих страхованию), медицинские организации и федеральные госорганы: ФНС, ФССП, Казначейство, Минфин, Пенсионный фонд и Минкомсвязи.

Кроме того ФСС взаимодействует со Счетной палатой, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральным бюро медико-социальной экспертизы Минтруда, Центробанком, РЖД, «Почтой России», протезно-ортопедическими предприятиями, профилакториями и санаториями, гражданами, получающими пособия и соцуслуги.

Основная ГИС фонда «Соцстрах» использует отечественную СУБД HyTech, серверы приложений Apache и задействует языки программирования Delphi и PHP.