В Чечне и Якутии пройдет аукцион 4G-частот в «деревенском диапазоне»

Госкомиссия по радиочастотам готовится выставить на аукцион LTE-частоты в диапазоне 450 МГц на территории пяти российских регионов, включая Чечню и Якутию. Единственным пользователем данных частот в России является Tele2, который развивает на них проект Skylink для связи на удаленных территориях.

ГКРЧ готовится провести аукционам по частотам для LTE-450

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании 28 декабря рассмотрит вопрос о выставлении на аукцион частот в диапазоне 450 МГц, предназначенных для технологии сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Речь идет о частотах на территории пяти российских регионов.

Ранее Роскомнадзор, по поручению ГКРЧ, провел работу по поиску свободных частот в диапазоне 450 МГц (453-457,4 МГц и 463-467,4 МГц). Выяснилось, что на территории трех российских регионов - Ингушетии, Чукотского и Ненецкого автономного округов - частоты в данном диапазоне ранее не выдавались.

Еще на территории двух республик, в Якутии и Чечне, местные операторы отказались от использования частот в диапазоне. Речь идет об операторах «Северо-Восточные телекоммуникации» и «Чеченская сотовая связь» соответственно.

Следовательно, на территории этих пяти регионов и предлагается провести аукцион по распределению частот.

LTE-450 будет доступен во всех российских регионах

Ранее, летом текущего года, ГКРЧ приняла обобщенное решение по частотам в диапазоне 450 МГц. Вместо большого количества решений, принимавшихся комиссией в разные годы, было единое решение о распределение частот на территории 78 регионов. Во всех из них частоты находятся в распоряжении Tele2.

Фото: depositphotos.com В пяти российских регионах разыграют LTE-частоты в редком диапазоне 450 МГц

Кроме того, год назад ГКРЧ приняла решение о выделении неопределенному кругу лиц частот для стандарта LTE-450 на территории республики Крым и города Севастополя. На эти частоты претендовал местный оператор «Крымтелеком».

Таким образом, если на ближайшем заседании ГКРЧ будет принято решение о проведении частотного аукциона на территории пяти вышеупомянутых регионов, то частоты для LTE-450 будут распределены на всей территории России.

Непростая судьба диапазона 450 МГц

Напомним, изначально диапазон 450 МГц использовался для аналогового стандарта сотовой связи NMT. В начале 2000-х годов операторам разрешили в этом диапазоне перейти на более современный стандарта CDMA. В рамках соответствующего процесса большинство NMT-операторов было приобретено холдингом «Скай Линк».

Сеть «Скай Линк» имела конкурентное преимущество в виде высокой на тот момент скорости передачи данных - до 2-3 Мбит/с. Кроме того, диапазон 450 МГц обладает высоким радиусом обслуживания одной базовой станции (до нескольких десятков километров), благодаря чему сеть «Скай Линк» в ряде регионов обеспечивала покрытие мобильным интернетом деревень и дачных поселков.

Однако после того, как в 2009-2010 г.г. сотовые операторы «большой тройки» стали активно запускать сети третьего поколения (3G), «Скай Линк» стал терять свои преимущества и остановил развитие. После серии перепродаж «Скай Линк» оказался в распоряжении Tele2.

Для Tele2 интерес к «Скай Линку» был связан, в первую очередь, с тем, что операторам стандарта CDMA-450 было разрешено дополнительно получать частоты в диапазоне 2,1 ГГц, необходимые для запуска сетей 3G. Сети же CDMA были свернуты в 2016 г.

Tele2 - единственный пользователь диапазона 450 МГц

Однако в 2014 г. ГКРЧ разрешила использовать частоты в диапазоне 450 МГц и для технологии LTE. Скорость передачи данных в данном стандарте достигает 100 Мбит/с. Благодаря этому в 2016 г. Tele2 запустил сети стандарта LTE-450 на территории Московской, Ленинградской, Тверской и Новгородской областях.

Даные сети работают под брендом Skylink и ориентированы на предоставление высокоскоростного доступа в интернет на удаленных территориях. В том числе услугами сети пользуются дачники, корпоративные и государственные клиенты. Также на базе данной сети планируется осуществлять оказание услуг доступа в интернет для пассажиров железнодорожных поездов.

В пресс-службе Tele2 не ответили на запрос CNews о том, будет ли компания участвовать в будущих аукционах по частотам в диапазоне 450 МГц. Отметим, что в Чечне соответствующие частоты могут интересны и местному оператору «Вайнах-Телеком»: он имеет сеть LTE в диапазоне 2,3 ГГц и также работает в качестве виртуального оператора на GSM-частотах Tele2.