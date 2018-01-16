Headhunter может провести IPO в США

Рекрутинговый сервис Headhunter может провести IPO на одной из американских бирж. Аналитики считают, что сейчас удачный момент с точки зрения привлечения инвесторов из США, однако у российской компании за рубежом могут быть проблемы.

Headhunter идет к американским инвесторам

Российский рекрутинговый онлайн-сервис Headhunter может в 2018 г. провести IPO (первичное размещение акций) на одной из американских фондовых бирж. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В основном акционере HeadHunter фонде «Эльбрус-Капитал» отказались от комментариев по этой теме.

Headhunter является крупнейшим рекрутинговым ресурсом в России и странах СНГ. Его месячная посещаемость составляет 17 млн уникальных посетителей. В базе данных сервиса содержится 27 млн резюме и 4,5 млн ваканский.

Как покупали и продавали Headhunter

Сервис был основан в 2000 г. Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. В 2007 г. в число совладельцев сервиса вошел фонд DST, созданный Юрием Мильнером. Впоследствии DST собрал контрольный пакет акций Headhunter а затем и консолидировал все 100% его акций. В том числе часть акций акций Headhunter основатели сервиса обменяли на акции DST.

В 2010 г. DST была переименована в Mail.ru Group и провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Но через несколько лет Mail.ru Group решила избавиться от данного актива.

В 2014 г. Иван Таврин, занимавший тогда пост гендиректора «Мегафона», договорился о покупке 12% акций социальной сети «Вконтакте» у ее основателя Павла Дурова. Вскоре после этого Mail.ru Group перекупила у Таврина данный пакет, предоставив ему также опцион на выкуп Headhunter.

Headhunter готовится к IPO в США

Цена реализации опциона была на 200 млн руб ниже справедливой цены Headhunter, однако Таврин так и не стал его реализовывать. Позднее, в конце 2014 г., Mail.ru Group договорилась с консорциумом во главе с «Эльбрус-Капитал» о продаже HeadHunter за 9,5 млрд руб.

Но и эта сделка не состоялась. В начале 2016 г. Mail.ru Group все-таки избавилась от Headhunter. Покупателем выступил консорциум во главе с тем же «Эльбрус-Капитал».

Сумма сделки была близка к сумме несостоявшейся в 2014 г. продажи - 10 млрд руб. Однако из-за произошедшей за тот период девальвации курса рубля в долларовом выражении Mail.ru Group получил в 2016 г. за Headhunter в 1,5 раза меньше, чем мог бы в 2014 г.

Недавно Headhunter объявила о намерении поглотить активы конкурирующего рекрутингового ресурса Job.ru. Продавцом выступил издательский дом «Пронто Медиа». Ранее издательский дом выпускал газету бесплатных объявлений «Из рук в руки». Несколько лет назад «Пронто Медиа» закрыл эту газету решил сосредоточиться на интернет-проектах, но в конце 2017 г. решил закрыть и их.

Российским интернет-компаниям будет непросто продать себя на Западе

В этом году на американских биржах может состояться размещение еще одного российского интернет-проекта: объединенной компании, которая получится в результате слияния сервисов «Яндекс.Такси» и Uber.

Аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын считает логичным намерение «Эльбрус-Капитал» вывести Headhunter на IPO. «Эльбрус-Капитал» - венчурный инвестор, он покупает актив с целью дальнейшей перепродажи или проведения IPO.

В США после недавно проведенной президентом Дональдом Трампом (Donald Trump) налоговой реформы у инвесторов как раз появились деньги, которые они раньше «прятали» от налогов, а теперь могут вложить в фондовой рынок. Другое дело, что в сложившихся условиях продать за рубежом акции российской компании будет непросто».