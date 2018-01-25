Московский транспорт остался без «умных» считывателей билетов за 120 миллионов

«Мосгортрансу» не удалось закупить оборудование, считывающее информацию с электронных билетов на наземном транспорте и передающее данные на серверы парков и депо. Организация была готова заплатить поставщику 120 млн руб., но желающих принять участие в аукционе не нашлось.

Несостоявшаяся закупка

Столичный оператор наземного городского пассажирского транспорта «Мосгортранс» не смог осуществить закупку съемного оборудования автоматизированной системы контроля проезда, оснащенного модулем связи для передачи данных о проходах пассажиров и онлайн-загрузки так называемого стоп-листа. На электронный аукцион организации со стартовой ценой лота в 120 млн руб. не явился ни один претендент на контракт.

В рамках тендерной процедуры «Мосгортранс» намеревался приобрести 1740 комплектов съемного оборудования. Из выложенного на сайте госзакупок техзадания можно заключить, что чиновники планировали продолжить работу по замене устаревших валидаторов, которое после работы свыше пятилетнего рекомендованного производителем срока в силу изношенности требует частого ремонта

«Учитывая, что эксплуатируемое оборудование, в целом, сохраняет свою работоспособность, замену предлагается осуществлять планомерно, — говорится в документах. — В первую очередь необходима замена оборудования со сроком использования более 10 лет. В 2017 г. число таких валидаторов достигло 6,5 тыс. (поставка 2004—2005 гг.)». Ранее, в 2017 г. «Мосгортранс» уже заменил 2537 единиц приобретенного в 2016 г. оборудования — по всей видимости, без модуля связи.

«Мосгортрансу» не удалось соблазнить поставщиков валидаторов контрактом на 120 миллионов

Упомянутый модуль включает 3G-модем и антенну. Что касается загружаемого с его помощью в память валидатора стоп-листа, то под ним подразумевается список номеров и серий проездных билетов, действие которых было по тем или иным причинам остановлено перевозчиком. Среди таких причин на сайте «Мосгортранса» указаны полученные от госорганов сведения о выявленных фактах неправомерного выпуска или выхода из обращения отдельных билетов.

На момент выхода публикации в пресс-службе «Мосгортранса» не смогли ответить на вопрос CNews, планируется ли перезапуск отмененного тендера, и изменится ли что-нибудь в его условиях.

Характеристики оборудования

Из техзадания к несостоявшемуся тендеру можно заключить, что требующееся «Мосгортрансу» съемное оборудование должно обеспечивать контроль всех типов проездных документов (билетов, социальных карт) столичного пассажирского транспорта, реализованных на бесконтактных смарт-картах (БСК) или смарт-картах с дуальным (контактно-бесконтактным) интерфейсом. Кроме того, техника должна принимать бесконтактные банковские карты по технологии PayPass/PayWave.

Среди основных функций оборудования заявлены определение достоверности проездного документа, отображение о нем на дисплее информации о проездном документе, предъявленном пассажиром, выдача сигнала о разрешении прохода в блок управления турникетом, обработка сигнала завершения прохода от блока управления турникетом, выдача световой и звуковой индикации, отображение на дисплее информационных сообщений.

Также оборудование должно отвечать за принудительное прекращение действия проездных документов, сбор и хранение информации о проходах по ним, передачу данных о проходах на сервер управления парка (или депо), загрузку нормативно-справочной информации и обновление ПО — с сервера управления, загрузку ПО вручную с использованием спецсредств.

Считывать информацию с билетов техника должна с расстояния не менее 35 мм и обрабатывать данные в пределах 0,8 секунды. Вес оборудования не должен превышать 1,5 кг. В его составе предусмотрен дисплей с диагональю не менее 5 дюймов.

Вычислительная начинка предполагает использование процессора с архитектурой ARMv7, работающего с частотой не менее 650 МГц. Объем оперативной памяти предусмотрен не ниже 256 МБ, объем флеш-памяти — не меньше 4 ГБ. Техника должна функционировать под управлением ОС Linux (версия ядра не ниже 4.0.0).

Турникеты исчезают, валидаторы остаются

Примечательно, что с января 2018 г. в московских автобусах начали демонтировать турникеты, стоящие на входе в салон. По задумке городских властей, это сделает поездки более быстрыми и комфортными.

По данным «Медузы» турникеты убрали уже на 72 самых популярных городских автобусных маршрутах — например, тех, что развозят людей по домам от станций метро в больших районах. Теперь заходить можно в любую дверь, оплачивая проезд с помощью валидатора, который не привязан к турникету. Как сообщили «Медузе» в «Мосгортрансе», число безбилетных пассажиров на маршрутах, где нет турникетов, уже выросло на 12%, но в ближайшее время планируется установить дополнительные валидаторы и усилить работу контролеров.

По оценке городских чиновников, нововведения позволили сократить каждую поездку автобуса в среднем на пять минут. Учитывая, что турникеты также отсутствуют на трамваях «Витязь-М», работающих на десяти маршрутах, и почти на 2 тыс. автобусов коммерческих перевозчиков, у которых заключен контракт с «Мосгортрансом», сейчас без турникетов работают уже больше трети всех средств передвижения в московском наземном транспорте.

Несколько фактов о «Мосгортрансе»

«Мосгортранс» позиционирует себя в качестве крупнейшего в Европе оператора наземного городского пассажирского транспорта. Организация обслуживает 800 маршрутов автобуса, троллейбуса и трамвая. Ежедневно ими пользуются более 5,5 миллиона пассажиров.

На балансе «Мосгортранса» находятся 8,6 тыс. единиц транспорта, в том числе более 6,5 тыс. автобусов, свыше 1,2 тыс троллейбусов и около 900 трамваев.

В структуру предприятия входят 23 филиала, включая 10 автобусных и троллейбусных парков, трамвайное управление с пятью площадками и пр.