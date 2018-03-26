Топ-менеджер оператора Минобороны получил новый тюремный срок за хищения

Топ-менеджмент «Воентелекома» продолжают преследовать судебные неприятности. На этот раз еще один год заключения получил Сергей Побежимов, у которого их уже было пять.

Еще один год срока

Экс-менеджер оператора Минобороны «Воентелекома» Сергей Побежимов приговорен к дополнительному году лишения свободы и штрафу за кражу более 137 млн руб. у государства. Такое решение, по данным «Интерфакса» со ссылкой на Главную военную прокуратуру, вынес Мещанский районный суд Москвы.

Побежимов был признан виновным в хищении в 2011-2012 гг. совместно с другими лицами средств, выделенных Минобороны России для выполнения трех госконтрактов по ремонту и сервисному обслуживанию военной и специальной техники.

Пятилетний срок у Побежимова уже был по итогам другого дела (о нем ниже), поэтому сейчас его официальный приговор звучит как шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,2 млн руб.

Топ-менеджер проблемного оператора Минобороны проведет в тюрьме лишний год

Также прокуратура наложила арест на денежные средства и имущество фигурантов дела на 50 млн рублей, в том числе арестовала принадлежащие им земельные участки и объекты недвижимости в Москве, Московской, Тамбовской и Калининградской областях. Осужденным и другими исполнителями преступления добровольно возмещено более 4 млн руб., отмечает «Интерфакс».

Предыдущее дело Побежимова

Напомним, в апреле 2015 г. Савеловский суд Москвы приговорил к шести и пяти годам заключения в колонии общего режима бывших генерального директора «Воентелекома» Николая Тамодина и Сергея Побежимова — его подчиненного. Тамодин во время следствия находился под стражей, а Побежимов — под подпиской о невыезде. После оглашения приговора в зале суда на него надели наручники.

Тамодин был задержан в сентябре 2013 г. По данным следствия, совместно с представителями афиллированных коммерческих организаций в 2011 г. он поставил Минобороны заведомо непригодное для использования, списанное и снятое с баланса армии специальное техническое оборудование.

В частности, некондиционные запасные части, инструменты и принадлежности средств военной связи были перевезены на территорию одного из филиалов «Воентелекома» в подмосковных Мытищах и по фиктивным договорам вновь поставлены в Минобороны. По предварительным данным, ущерб государству превышал 700 млн руб.

Арест еще одного директора «Воентелекома»

В конце декабря 2017 г. Федеральной службой безопасности (ФСБ) был задержан и преемник Тамодина — Александр Давыдов. В начале декабря 2017 г. ФСБ, Следственный комитет и Главная военная прокуратура провели в офисе компании обыски, результатом которых стали аресты первого замглавы «Воентелекома» Олега Савицкого и бывшего советника гендиректора компании Дмитрия Семилетова. Кроме того, для дачи показаний были задержаны коммерческий директор компании Евгений Жилков и начальник департамента обеспечения Денис Старовойтов.

Давыдова подозревают в хищении примерно 500 млн руб., которое он совершил при исполнении госконтрактов на поставку маршрутизаторов в Минобороны, а также при осуществлении авторского надзора за спутниковой связью.

Постановление о задержании на 48 часов Давыдову было предъявлено после обысков ФСБ и Главного военного следственного управления, которые прошли 25 декабря 2017 г. в его служебном кабинете и в автомобиле.